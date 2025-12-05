Ο Παναθηναϊκός (9-5) υπέστη ήττα-σοκ 79-89 από την «αξιόμαχη» Βαλένθια (9-5) για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, είχαν σε μεγάλο βράδυ τους Τόμπσον (19π.) και Τέιλορ (18π.) και «πλήγωσαν» την άμυνα του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια, με τα πολλά ελεύθερα τρίποντα που βρήκαν.

Η ομάδα του Αταμάν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στα τελευταία λεπτά με τον Γκραντ και τον εξαιρετικό στην επίθεση Σορτς (19 πόντοι, 6 ασίστ), αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει ουσιαστικά στο παιχνίδι.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο Φραγκίσκος Αλβέρτης τίμησε τον Φαρίντ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP για τον μήνα Νοέμβριο στην Euroleague, μέσα σε κλίμα αποθέωσης από το κοινό στην Telekom Center.

Το παιχνίδι:

Η Βαλένθια ξεκίνησε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε νωρίς (3-8, 3′) μετά τα δύο τρίποντα του Τέιλορ και το κάρφωμα του Σακό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε πολύ γρήγορα στην άμυνα, έλεγξε τα αμυντικά ριμπάουντ και πήρε το προβάδισμα μετά το τρίποντο του Ερναγκόμεθ (4π.) και το αριστερό λέι απ του Σορτς (11-8, 5′). Στην συνέχεια ήταν η ώρα του Ναν (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), με τον Αμερικανό να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του και με ωραίο καλάθι από μέση απόσταση έκανε το +7 (18-11, 7′).

Στην δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός μπήκε συγκεντρωμένος και έκανε γρήγορα το +9 μετά το ωραίο καλάθι του Σορτς από κοντά (30-21, 12′). Ωστόσο, η Βαλένθια έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο, βρήκε ελεύθερα τρίποντα και μείωσε στον πόντο μετά το καλάθι του Πουέρτο (32-31, 15′). Στην συνέχεια, οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, η Βαλένθια συνέχισε να «πληγώνει» τον Παναθηναϊκό από την περιφέρεια (7/17 τρίποντα), αλλά ο Σόρτς ήταν εξαιρετικός (10π.) και έδωσε σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Βαλένθια αιφνιδίασε τους «πράσινους», έτρεξε ξανά στο ανοιχτό γήπεδο και με σερί 9-0 απέκτησε το προβάδισμα (44-47, 21′). Ο Παναθηναίκός αντέδρασε προσωρινά με τον Ναν (18π.), ωστόσο ο Αμερικανός έχασε στην συνέχεια μερικά εύκολα καλάθια για την δική του κλάση και οι Ισπανοί διατήρησαν το προβάδισμα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε πείσμα στην επίθεση, συνέχισε να κυνηγάει την Βαλένθια χάρη στον Σλούκα (12π.), ο οποίος ήταν μόνιμη «απειλή», αλλά οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν εύκολα λύσεις έξω από τα 6.75 (61-65).

Προσπάθησε να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός με Σορτς – Παράπονα για την διαιτησία οι «πράσινοι»

Στην τέταρτη περίοδο, οι «πράσινοι» είχαν σοβαρά παράπονα για την διαιτησία. Ένα αμυντικό φάουλ που δόθηκε λανθασμένα στην αρχή ως αντιαθλητικό στον Γκραντ και διορθώθηκε στην συνέχεια, προκάλεσε «ξεσηκωμό» στις κερκίδες και στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ενώ νωρίτερα υπήρξαν διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Φαρίντ.

Στα του παιχνιδιού, η Βαλένθια διατήρησε το προβάδισμα και μετά τα διαδοχικά τρίποντα των Τέιλορ (16π.) και Ρίβερς (8π.) έκανε το +10 (65-75, 33′). Το «τριφύλλι» έκανε αρκετά λάθη στην συνέχεια, ακόμα και στην επαναφορά της μπάλας, με τον Αταμάν να ρίχνει στο παιχνίδι τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη και Φαρίντ. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμυνες σε εκείνο το σημείο, ο εκπληκτικός Γκραντ έκλεψε δύο φορές την μπάλα στην επαναφορά της Βαλένθια και μετά το τρίποντο του Σορτς μείωσε στους πέντε (70-75, 35′).

Ο Τόμπσον (16π.) όμως ήταν εξαιρετικός για τους φιλοξενούμενους και με εντυπωσιακό κάρφωμα απάντησε στο ωραίο καλάθι του Σορτς (74-80, 37′). Ο Αμερικανός με ιταλικό διαβατήριο γκαρντ της Βαλένθια ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του στην επίθεση και δημιουργούσε μόνιμα πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Τελικά, τίποτα δεν άλλαξε στην συνέχεια. Η Βαλένθια πήρε ένα σπουδαίο διπλό από το ΟΑΚΑ και έπιασε τον Παναθηναϊκό στην ισοβαθμία (9-5).

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σόρτς 19, Καλαϊτζάκης, Σλούκας 12, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4, Ναν 23, Φαρίντ 2, Ερναγκόμεζ 6, Μήτογλου 12, Γιούρτσεβεν 1

Βαλένθια: (Πέδρο Μαρτίνεθ) Μπαντί 12, Τέιλορ 18, Πουέρτο 3, Ρίβερς 8, Πραντίγια 5, Ντε Λαρέα 4, Μουρ 9, Σακό 4, Τόμπσον 19, Κοστέλο 3, Σίμα 4

