Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό, καθώς έκανε χατ τρικ κόντρα στον Άρη και οδήγησε την ομάδα του στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει σε διπλή αναμέτρηση τον ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι:

Η πρώτη μεγάλη φάση της αναμέτρησης ήταν για τους φιλοξενούμενους. Ειδικότερα, ο Μπόκος γλίστρησε και έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, εκείνη έφτασε στον Μορόν και εκείνος την μοίρασε στον Μόντσου, το σουτ του οποίου απομακρύνθηκε σε πρώτο χρόνο από τον Λαφόν, ενώ στην επαναφορά βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Γρήγορο προβάδισμα με «οβίδα» Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε ψάχνοντας το γκολ και στο 14′ ο Τεττέη μοίρασε εξαιρετικά την μπάλα στον Μπόκο, ο οποίος δοκίμασε να σουτάρει, με την μπάλα να περνάει άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα, η πίεση του Παναθηναϊκού έφερε αποτέλεσμα, καθώς η μπάλα στρώθηκε στον Μπακασέτα στο όριο της περιοχής και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έπιασε ένα δυνατό σουτ, από αυτά που συνηθίζει, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του.

Στο 35′ ο Άρης που πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Μορόν κατέβασε ωραία την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, απέφυγε τον Καλάμπρια και στην συνέχεια πλάσαρε, με τον Λαφόν να αποκρούει, σε μία δύσκολη και άκρως σημαντική επέμβαση.

Γκολ από την «άσπρη» βούλα ο Μπακασέτας και 2-0 ο Παναθηναϊκός

Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης μπήκε καλύτερα και έχασε δύο διαδοχικές ευκαιρίες με τους Παναγίδη και Μόντσου. Παρόλα αυτά, ο Ρόους «πλήρωσε» την απερισκεψία του να αγγαλιάσει τον Σφιντέρσκι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Άρη και ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε την «άσπρη βούλα». Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, ο οποίος πήρε φόρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 της ομάδας του (53′).

Ξανά πέναλτι ο Παναθηναϊκός, χατ τρικ ο αρχηγός

Ο Ρόους με νέο αντικανονικό μαρκάρισμα στην μεγάλη περιοχή του Άρη, είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του Τουμπά, με τον διαιτητή Ευαγγέλου να πηγαίνει στο VAR για να ξαναδεί την φάση. Τελικά, η απόφαση ήταν ξανά πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού και την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να κερδίζει και πάλι τον Αθανασιάδη, κάνοντας το 3-0 και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να βρει κι άλλο γκολ στην συνέχεια, με τον Αθανασιάδη να βάζει στοπ, ενώ ο Μπακασέτας έγινε αλλαγή στο 79′ και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ. Το παιχνίδι τελείωσε 3-0 και η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εξασφάλισε την παρουσία της στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Καλάμπρια, Ίγκνασον, Τουμπά, Κότσιρας (Κυριακόπουλος 71′), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (Σάντσες 79′), Παντελίδης (Ζαρουρί 71′), Μπόκος, Σφιντέρσκι, Τεττέη (Πάντοβιτς 71′)

Άρης: (Μανόλο Χιμένεθ) Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ (Φαμπιάνο 66′), Φαντιγκά, Πέρεθ (Ντουντού 66′), Μόντσου, Ράσιτς (Γαλανόπουλος 67′), Παναγίδης, Γένσεν, Μορόν (Δώνης 87′)