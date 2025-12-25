Οι Big 4 του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν μπει για τα καλά μέσα στο κλίμα των ημερών. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δημοσίευσαν βίντεο στα social media, μέσα από τα οποία στέλνουν ευχές στους φιλάθλους τους και σε όλον τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός επέλεξε ένα χριστουγεννιάτικο κουίζ στο οποίο πρωταγωνιστεί η μασκότ της ποδοσφαιρικής ομάδας και καλείται να δώσει απαντήσεις σε σημαντικές χριστουγεννιάτικες ερωτήσεις. Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, μελομακάρονα ή κουραμπιέδες, Πολικό Εξπρές ή Μόνος στο Σπίτι και πολλά ακόμα παρόμοια διλήμματα στο βίντεο που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Το missing piece του ΠΑΟΚ

Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ έστησε ολόκληρη επιχείρηση για να βρει το missing piece που θα φέρει χαρά στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο admin στα social media της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας περίπου εννιά λεπτών, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, αλλά και οι Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Πέλκας, που προσπαθούν να βρουν με κάθε δυνατό τρόπο την βαλίτσα που περιέχει το «χαμένο κομμάτι».

Τελικά, εκείνος που το βρίσκει και το παραδίδει δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος παρέδωσε την βαλίτσα στον Ρασβάν Λουτσέσκου και στους συμπαίκτες του, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι στο γήπεδο της Τούμπας, δίπλα από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το καλύτερο δώρο στον Παναθηναϊκό, ευχές από Νίκολιτς και παίκτες στην ΑΕΚ

Ένας φάκελος με παραλήπτες όλους τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έφτασε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί. Ο «μυστηριώδης» φάκελος πέρασε από τα χέρια των παιδιών της ακαδημίας, έφτασε στον Τάκη Φύσσα και εκείνος με την σειρά του τον παρέδωσε στους παίκτες του «τριφυλλιού», οι οποίοι ανοίγοντάς τον διαπίστωσαν ότι πρόκειται για «το καλύτερο δώρο» που θα μπορούσαν να έχουν για τα Χριστούγεννα. Και όχι δεν πρόκειται για κάποιο χρηματικό μπόνους από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Τέλος, η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και οι αρχηγοί της «Ένωσης» εύχονται «Καλά Χριστούγεννα» και «καλές γιορτές» στους φίλους της ομάδας και σε όλο τον κόσμο.