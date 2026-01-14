Η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (14/1), αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του NBA και να εγκαταλείψει την EuroLeague. Στόχος της είναι να συμμετάσχει στη νέα διοργάνωση NBA Europe, η οποία σχεδιάζεται να αρχίσει το 2027.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Diario AS, η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης έχει προχωρήσει σημαντικά τις συνομιλίες με το αμερικανικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ακόμα τελική υπογραφή, ωστόσο ο διάλογος είναι συνεχής. Αναμένεται μια συμμαχία που θα αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πάντως, το αμερικανικό πρωτάθλημα εκμεταλλεύεται δύο αγώνες κανονικής περιόδου που θα διεξαχθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Συγκεκριμένα, έχει οργανώσει συναντήσεις με επενδυτές για να τους προτείνει συνεργασία ενόψει του λεγόμενου NBA Europe. Παράλληλα, διαπραγματεύεται με ομάδες τις οποίες σκοπεύει να προσκαλέσει με μόνιμη άδεια συμμετοχής. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απλά μία από αυτές. Είναι η κύρια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το πολυδιαφημισμένο νέο τουρνουά του NBA. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή διοργάνωση στην οποία θέλουν να εμπλέξουν ποδοσφαιρικές έδρες χωρίς βάση στο μπάσκετ. Επί της ουσίας, πρόκειται για τις Ρόμα, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ.

Επιδιώκουν, επίσης, να διεισδύσουν σε αγορές όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο, πόλεις που επισκέφθηκε το NBA αυτή την εβδομάδα. Εξετάζεται και η Τουρκία. Αντίθετα, αγορές όπως η Ελλάδα ή η Σερβία θα παραμείνουν σχεδόν αναξιοποίητες με αυτό το σχέδιο.

Η EuroLeague ετοιμάζει το δικό της σχέδιο

Την ίδια στιγμή, η EuroLeague κινείται παράλληλα με τους συλλόγους που κατέχουν μερίδιο στη διοργάνωση. Εργάζεται πάνω σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για την περίοδο 2026-2036.

Βέβαια, οι σύλλογοι θέλουν να γνωρίζουν ποιοι θα παραμείνουν για την επόμενη δεκαετία, γι’ αυτό όρισαν μια ανεπίσημη προθεσμία, αυτή της 15ης Ιανουαρίου. Έχουν υπογράψει μια σημαντική εμπορική συμφωνία και χρειάζονται σαφείς δεσμεύσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ανταποκριθεί προς το παρόν στο κάλεσμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστική άρνηση. Η Μπαρτσελόνα κλίνει υπέρ της παραμονής στην EuroLeague για άλλα δέκα χρόνια.

Δεκαετές συμβόλαιο έχουν υπογράψει οι εξής σύλλογοι: Μπασκόνια, Εφές, Μπάγερν, Ζαλγκίρις, Μακάμπι, Ολίμπια Μιλάνου, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ. Οι Ρώσοι βέβαια παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επισημαίνεται ότι οι αμφίβολοι, στους οποίους είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, είναι τέσσερις – Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενερμπαχτσέ και Βιλερμπάν. Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο παιχνίδι, αν και διατηρεί την επιλογή να πληρώσει πρόστιμο και να φύγει για χάρη του NBA. Απεναντίας, η Φενερμπαχτσέ και η Ρεάλ Μαδρίτης κλίνουν περισσότερο προς το NBA. Επίσης, η Βιλερμπάν, η ομάδα που είχε ποντάρει πιο ενεργά στους Αμερικανούς χάρη στη διαμεσολάβηση του προέδρου της, Τόνι Πάρκερ, κάνει ελαφρώς πίσω και δεν αποκλείει την ανανέωση με την EuroLeague.

Επισημαίνεται ότι ολα αυτά εξελίσσονται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, δηλαδή της FIBA. Η EuroLeague βρίσκεται σε πόλεμο με τη FIBA για τον έλεγχο της Γηραιάς Ηπείρου εδώ και 9 χρόνια.

Η κόντρα θυμίζει παρόμοιες διαμάχες από τις αρχές του αιώνα. Το πρότζεκτ προβλέπει 16 συμμετέχουσες ομάδες κάθε σεζόν – οι 12 με μόνιμη άδεια και οι τέσσερις μέσω πρόκρισης. Αυτή η τελευταία πτυχή επιτρέπει στη FIBA να διατηρήσει το Basketball Champions League (BCL) ενεργό. Ο πρωταθλητής του BCL θα προτείνεται για τη νέα διοργάνωση. Έτσι, σε αντίθεση με την EuroLeague, η νέα λίγκα δεν θα είναι τόσο κλειστή.