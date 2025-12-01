Ένας 73χρονος προπονητής που βγήκε από τη συνταξιοδότηση για να προσπαθήσει να σώσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Βραζιλίας από τον υποβιβασμό, βρέθηκε να απολογείται για τα ομοφοβικά του σχόλια λίγες ώρες μετά την πρόσληψή του.

Ο Άμπελ Μπράγκα παρουσιάστηκε την Κυριακή ως προπονητής της Ιντερνασιονάλ, η οποία αντιμετωπίζει τον υποβιβασμό ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές. Ωστόσο, η πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην πόλη Πόρτο Αλέγκρε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν αναφέρθηκε στις φανέλες της προπόνησης.

Αναφερόμενος σε μια συζήτηση που είχε με τον αθλητικό διευθυντή Αντρές Ντ’Αλεσάντρο, ο Μπράγκα είπε: « Του είπα δεν θέλω η ομάδα μου να προπονείται με ροζ φανέλες, μοιάζουν με ομάδα αδερφών»».

Όταν ρωτήθηκε για την προσβλητική αυτή δήλωση αργότερα στην συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής ισχυρίστηκε ότι την είπε «ελαφρά τη καρδία» στην προσπάθειά του να παρακινήσει την ομάδα του που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

«Έπρεπε να χαλαρώσω την ομάδα μου σήμερα, καταλαβαίνετε. Θέλω τα παιδιά να είναι δυνατά», εξήγησε, λέγοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να μειώσει την ένταση στα αποδυτήρια.

Veja o que disse Abel Braga em sua apresentação pelo Inter

Μετά από έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπράγκα αισθάνθηκε υποχρεωμένος να απολογηθεί στο Instagram

«Αναγνωρίζω ότι έκανα ένα ανάρμοστο σχόλιο για το ροζ χρώμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Πριν αυτό διαδοθεί, ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν το φύλο. Αυτό που το καθορίζει είναι ο χαρακτήρας», έγραψε.

Ούτε ο σύλλογός του ούτε η βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχουν σχολιάσει το θέμα.

Η Iντερνασιονάλ, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το τέλος με 41 βαθμούς, πρέπει να νικήσει τη Σάο Πάολο και τη Μπραγκαντίνο στους δύο τελευταίους αγώνες της για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ο Μπράγκα, ο οποίος ανέλαβε τη θέση χωρίς αμοιβή με συμβόλαιο που καλύπτει μόνο τους εναπομείναντες αγώνες, είναι μια θρυλική μορφή του συλλόγου, έχοντας κερδίσει ένα Copa Libertadores και ένα Intercontinental ως προπονητής το 2006.

Είχε αποσυρθεί από την προπονητική για τρία χρόνια.

