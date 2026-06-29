Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ράιαν Μέντες, αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Πράσινου Ακρωτηρίου, κατηγορείται για τον βιασμό μεταφράστριας κατά τη διάρκεια αποστολής στη Νέα Ζηλανδία.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο ποδοσφαιριστής εισέβαλε στο δωμάτιό της, της επιτέθηκε σωματικά και τη βίασε, ενώ ανέφερε πως οι αξιωματούχοι της ομοσπονδίας αγνόησαν τις καταγγελίες της.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας διεξάγει έρευνα συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων για την υπόθεση.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, δηλώνοντας πως αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα κάθε καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Πράσινου Ακρωτηρίου, Ράιαν Μέντες, βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελία για βιασμό Βραζιλιάνας, η οποία είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια κατά τη διάρκεια της αποστολής της ομάδας στη Νέα Ζηλανδία τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, μετά το περιστατικό απευθύνθηκε σε τουλάχιστον τρεις αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση, όπως αναφέρει η Globo.

Advertisement

Advertisement

Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία έχει συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου στο Όκλαντ και αναμένει τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων, προτού αποφασίσει εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 36χρονο ποδοσφαιριστή. Ο Μέντες συμμετείχε και στους τρεις αγώνες της ομάδας του στο Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην κατάθεσή της, η Βραζιλιάνα υποστήριξε ότι είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια για τους αγώνες του Πράσινου Ακρωτηρίου στο FIFA Series της Νέας Ζηλανδίας. Όπως ανέφερε, μετά τον πρώτο αγώνα απέναντι στη Χιλή προσκλήθηκε σε συνάντηση σε δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε η αποστολή. Όταν διαπίστωσε ότι η παρουσία της δεν ήταν απαραίτητη για επαγγελματικούς λόγους και επρόκειτο για κοινωνική συγκέντρωση, επέστρεψε στο δωμάτιό της.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο Ράιαν Μέντες χτύπησε την πόρτα του δωματίου της και, μόλις εκείνη άνοιξε, εισήλθε στον χώρο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι την άρπαξε από τον λαιμό, τη γρονθοκόπησε, τη δάγκωσε και στη συνέχεια τη βίασε.

Η καταγγέλλουσα φέρεται επίσης να παρέδωσε στις Αρχές φωτογραφίες που, σύμφωνα με την ίδια, απεικονίζουν τραύματα στο στόμα, τον λαιμό, το πόδι και τα πλευρά της.

Μέχρι στιγμής, ο Ράιαν Μέντες δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με την καταγγελία. Από την πλευρά της, η FIFA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας και αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» κάθε καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση ούτε να επιβεβαιώσει εάν βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές έρευνες.