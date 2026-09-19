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Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας ίσως δίνει την ευκαιρία να ανοίξει ένας απαραίτητος διάλογος: πώς μετατρέπουμε την κοινωνική προστασία σε στήριξη που φέρνει τους νέους γρηγορότερα στην αγορά εργασίας.

Σε μια περίοδο που η ανεργία στην Ελλάδα έπεσε στο 7,9% τον Ιούλιο του 2026 και η ανεργία των νέων 15–24 ετών υποχώρησε στο 16,8% από 20,4% έναν χρόνο νωρίτερα, η έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί από τα παθητικά επιδόματα στις ενεργητικές πολιτικές: κίνητρα προσλήψεων, μείωση εισφορών, στοχευμένες επιδοτήσεις για νέους και μαθητείες που οδηγούν σε πραγματική εργασία.

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Έτσι ανοίγουμε δρόμο σε νέους που θέλουν να εργαστούν και να δημιουργήσουν, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω, ούτε τους εποχικά εργαζόμενους ούτε τους πιο ευάλωτους, αλλά κάνοντας κάθε ευρώ κοινωνικής δαπάνης να μετράει περισσότερο σε θέσεις εργασίας και προοπτική.

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Η Δήμητρα Τόμπρου είναι διοικητική επιστήμονας και εμπειρογνώμονας σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο ΕΚΔΔΑ, στη ΓΓΕΕ και στον EPLO, ενώ παράλληλα είναι Τομεάρχης Εργασίας της ΟΝΝΕΔ.