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Η συνολική ανεργία υποχώρησε στο 7,9% τον Ιούλιο του 2026, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2019.

Σημαντική πτώση παρουσίασαν τα ποσοστά ανεργίας σε γυναίκες, άνδρες και νέους, καθιστώντας τον περασμένο Ιούλιο τον καλύτερο μήνα της τελευταίας δεκαετίας και οκταετίας για όλες τις κατηγορίες.

Παράλληλα, στους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καταγράφηκαν πάνω από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 36,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025.

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Την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών σημείωσε το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας στο επτάμηνο του 2026 σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ καθώς υπήρξαν 323.136 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 2001.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως «τα στοιχεία του Ιουλίου επιβεβαιώνουν τη σταθερά θετική πορεία της αγοράς εργασίας.

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Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφεται η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας, με 323.136 περισσότερες θέσεις, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019». Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την υπουργό, έχει το γεγονός ότι «η πρόοδος αυτή αφορά ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας: περισσότερες γυναίκες και νέοι βρίσκονται στην αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης έχει αυξηθεί σημαντικά».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική ανεργία υποχώρησε τον Ιούλιο του 2026 στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η Ελλάδα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία.

Μείωση της ανεργίας στις γυναίκες

Η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9%, από 14,5% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 8,6 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4%, από 22,2% το 2019, με μείωση κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8%, από 37,6% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 20,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο καλύτερος Ιούλιος των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας

Όπως τονίζεται, ο Ιούλιος του 2026 αποτελεί, έτσι, τον καλύτερο μήνα Ιούλιο των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας, συνολική ανεργία, γυναίκες, άνδρες και νέους.

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Περίπου 1,54 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το α’ επτάμηνο του 2025

Σημειώνεται τέλος ότι το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατ. υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025 (αύξηση +36,8%).

Αναλυτικά:

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-Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες)

-Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες)

-Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες)

-Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)