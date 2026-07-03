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Το «Can You Hear Me? The Invisible Battles of Ukrainian Military Medics» («Μπορείτε να με ακούσετε; Οι αόρατες μάχες των Ουκρανών στρατιωτικών γιατρών») είναι ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της εφημερίδας The Kyiv Independent.

Η ταινία, που δημιουργήθηκε από τους δημοσιογράφους Francis Farrell και Olena Zashko, έκανε πρεμιέρα στο Κίεβο στις 12 Δεκεμβρίου 2024. Αποτυπώνει το τεράστιο ψυχολογικό βάρος, το μετατραυματικό στρες και τις “αόρατες μάχες” που δίνουν οι μάχιμοι γιατροί και διασώστες στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

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Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί μια ομάδα Ουκρανών στρατιωτικών γιατρών από τα σκληρά πεδία μαχών του Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια. Με τη μεσολάβηση της ΜΚΟ Repower και ειδική άδεια της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης, οι γιατροί αυτοί μεταφέρονται για ένα 10ήμερο πρόγραμμα ψυχολογικής αποκατάστασης στα γαλήνια δάση της Σουηδίας.

Μέσα από αυτή την αντίθεση (χάος του πολέμου vs ηρεμία της φύσης), οι πρωταγωνιστές αρχίζουν να “σπάνε” τη σιωπή τους και να επεξεργάζονται το τραύμα τους, μιλώντας για: την απώλεια συντρόφων τους στο πεδίο της μάχης, τις εμπειρίες επιβίωσης από τη ρωσική αιχμαλωσία, το αβάσταχτο αίσθημα ενοχής επειδή δεν κατάφεραν να σώσουν κάθε τραυματισμένο στρατιώτη.

Η ταινία έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως, λειτουργώντας ως εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας.

Έχει προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε πρεσβείες στην Ουάσινγκτον, το Λονδίνο και τη Χάγη. Μέσα στο 2025 και το 2026, το ντοκιμαντέρ συνέχισε τις προβολές του στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα): Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο για ελεύθερη παρακολούθηση στην πλατφόρμα του YouTube.

Παρακολουθώντας το διαρκείας 58μιση λεπτών αυτό ντοκιμαντέρ και έχοντας στην άκρη του μυαλού το τίτλο του («Can You Hear Me?», «Μπορείτε να με ακούσετε;») αξίζει τον κόπο να απαντήσετε νοερά στο ερώτημα που τίθεται («Μπορείτε να με ακούσετε; Μπορείτε να με νιώσετε;» και που πρακτικά σημαίνει «Αξίζει αυτός ο άδικος πόλεμος;», «Ποιο είναι το τίμημα αυτού του άδικου πολέμου;»

Μιχάλης Κονιόρδος , εκπαιδευτικός , επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Karazin