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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, τονίζοντας ότι η μονάδα κατασκευάζει εξαρτήματα για προηγμένα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Ο κυβερνήτης του Βόλγκογκραντ επιβεβαίωσε την επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση και την ύπαρξη τραυματιών, χωρίς να δώσει επιπλέον διευκρινίσεις.

Αναλυτές ανοιχτών πηγών εκτιμούν ότι η καταστροφή των εργαστηρίων ενδέχεται να έχει σημαντική επιχειρησιακή επίδραση στη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Η χρήση των πυραύλων Flamingo και οι τακτικές αποφυγής ραντάρ θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη του πλήγματος κατά ρωσικών υποδομών.

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Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι κατάφερε ένα από τα πιο σοβαρά πλήγματα στη ρωσική αμυντική βιομηχανία από την έναρξη του πολέμου, έπειτα από πυραυλική επίθεση στο εργοστάσιο Titan-Barrikady στο Βόλγκογκραντ, μία εγκατάσταση που θεωρείται κρίσιμη για την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τη νύχτα της 26ης προς 27η Ιουνίου εκτοξεύθηκαν πέντε πύραυλοι κρουζ εγχώριας ανάπτυξης FP-5 Flamingo, με τρεις εξ αυτών να πλήττουν τον στόχο. Οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή στρατηγικών οπλικών συστημάτων.

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, υποστηρίζοντας ότι επλήγη μία από τις σημαντικότερες ρωσικές αμυντικές μονάδες, η οποία εμπλέκεται στην κατασκευή εκτοξευτών και εξαρτημάτων για συστήματα όπως τα Yars, Topol-M και Iskander-M.

Από την πλευρά των ρωσικών αρχών, ο περιφερειακός κυβερνήτης του Βόλγκογκραντ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες ή να επιβεβαιώσει το εργοστάσιο που επλήγη.

Αναλυτές ανοιχτών πηγών (OSINT) που εξέτασαν οπτικό υλικό από το σημείο εκτιμούν ότι υπήρξαν σοβαρές ζημιές σε δύο βασικά εργαστήρια του συγκροτήματος, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με την παραγωγή και συναρμολόγηση βαρέων στρατιωτικών συστημάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ενδείξεις καταστροφής εντοπίζονται σε κρίσιμες υποδομές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για σημαντική επιχειρησιακή επίδραση.

Παράλληλα, εικόνες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και εκτεταμένες φθορές, χωρίς ωστόσο η έκταση των ζημιών να έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από ανεξάρτητες πηγές.

Footage shows two Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missiles striking the Titan-Barrikady plant in Volgograd on June 27. https://t.co/oRLXbgTn6L pic.twitter.com/PBEUA2SqIN Advertisement June 30, 2026

Οι ουκρανικοί πύραυλοι FP-5 Flamingo, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των στρατιωτικών αναλύσεων, καθώς πρόκειται για οπλικό σύστημα που ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία επιχειρησιακής ωρίμανσης. Ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιδρομή ενδέχεται να αποτελεί την πιο επιτυχημένη χρήση τους μέχρι σήμερα, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η πτήση σε πολύ χαμηλό ύψος και οι τακτικές αποφυγής ραντάρ πιθανώς συνέβαλαν στην επιτυχία της επιχείρησης, ενώ άλλες εκτιμήσεις συνδέουν την αποτελεσματικότητα της επίθεσης με πιθανή υποβάθμιση των ρωσικών συστημάτων εναέριας επιτήρησης.

Παρότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών προέρχεται από ουκρανικές πηγές και αναλύσεις ανοιχτών δεδομένων, η επίθεση στο Βόλγκογκραντ αντιμετωπίζεται ήδη ως μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών υποδομών από την έναρξη του πολέμου

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