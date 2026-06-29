Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά χαμηλό προσδόκιμο ζωής στο μέτωπο, καθώς ο χρόνος επιβίωσής τους στη μάχη κυμαίνεται από 20 έως 35 λεπτά.

Οι ρωσικές αρχές επιστρατεύουν καθημερινά εκατοντάδες εθελοντές προσφέροντας υψηλά οικονομικά κίνητρα, προκειμένου να καλύψουν τις μεγάλες απώλειες που ξεπερνούν τις 30.000 μηνιαίως.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε πρόσφατες προτάσεις για περιορισμό των εχθροπραξιών, θεωρώντας ότι θα ευνοούσαν την αναδιάταξη των ουκρανικών στρατευμάτων.

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Σύμφωνα με ανάλυση του ιστορικού Πίτερ Φράνκοπαν στο περιοδικό Foreign Policy, οι νεοσύλλεκτοι του ρωσικού στρατού που μεταφέρονται στα πολεμικά μέτωπα αντιμετωπίζουν δραματικά χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Επικαλούμενος Ρώσους στρατιωτικούς αναλυτές, ο ιστορικός αναφέρει ότι ο χρόνος επιβίωσης ενός στρατιώτη εντός της μάχης κυμαίνεται μεταξύ 20 και 35 λεπτών, ενώ ο συνολικός χρόνος από την υπογραφή της επιστράτευσής του έως τον θάνατό του δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 10 έως 21 ημέρες.

Μόλις 20 με 35 λεπτά αντέχουν στη μάχη οι νεοσύλλεκτοι Ρώσοι

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει το πέμπτο έτος του, η ρωσική ηγεσία καταβάλλει προσπάθειες να καλύψει τα τεράστια κενά στο στράτευμα. Παρά την πρόσφατη στρατολόγηση εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων, ο ρυθμός των νέων εγγραφών παρουσιάζει κάμψη της τάξεως του 30%, αναγκάζοντας το ρωσικό κράτος να συνεχίσει την επιστράτευση περίπου 800-1.000 εθελοντών ημερησίως, οι οποίοι συχνά αποστέλλονται στην πρώτη γραμμή με ελάχιστη εκπαίδευση.

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Οι μέσες μηνιαίες απώλειες εκτιμάται ότι ξεπερνούν πλέον τις 30.000, ενώ διάφορες δυτικές πηγές υπολογίζουν ότι οι συνολικές ρωσικές απώλειες από την έναρξη της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Ο Φράνκοπαν αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται, η Ρωσία καταγράφει σήμερα οκτώ απώλειες για κάθε μία της Ουκρανίας. Η δυσκολία εξεύρεσης νέων στρατιωτών έχει οδηγήσει τις ρωσικές αρχές στην παροχή ιδιαίτερα υψηλών οικονομικών κινήτρων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρονται μπόνους κατάταξης έως 80.000 δολάρια, καθώς και διαγραφή χρεών που μπορεί να φτάνει τα 140.000 δολάρια, προκειμένου να προσελκυστούν νέοι εθελοντές.

Για λόγους σύγκρισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Ρωσία ανέρχεται περίπου στα 1.000 δολάρια και είναι σημαντικά χαμηλότερος σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές, από όπου προέρχεται μεγάλο μέρος των νέων στρατολογήσεων.

Παράλληλα, το «πράσινο φως» για την έναρξη συνομιλιών με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται ότι δίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με το Κρεμλίνο να έχει δεχθεί τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα.

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Έτοιμος ο Πούτιν για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Μάλιστα, ο ρώσος πρόεδρος ανέφερε στη ρωσική τηλεόραση ότι «περιμένει τους Αμερικανούς μόλις η Ουάσιγκτον πάψει να είναι απορροφημένη από τη σύγκρουση με το Ιράν»

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τη συζήτηση των λεπτομερειών και των διαδικαστικών πτυχών -αν όχι συμφωνιών, τότε τουλάχιστον των θεμάτων που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ», δήλωσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι.

Οπως αναφέρει το Bloomberg, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Μόσχα έλαβε νέες προτάσεις για τον περιορισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία: η μία προέβλεπε την παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο ρωσικό και το ουκρανικό έδαφος και η άλλη τον περιορισμό των εχθροπραξιών αποκλειστικά στις τέσσερις κατεχόμενες ουκρανικές περιφέρειες.

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Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι απέρριψε τις προτάσεις αυτές, επειδή ο περιορισμός των συγκρούσεων στις τέσσερις αυτές περιοχές θα επέτρεπε στις ουκρανικές δυνάμεις να αναδιατάξουν στρατεύματα από άλλα τμήματα του μετώπου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιος υπέβαλε τις συγκεκριμένες προτάσεις.