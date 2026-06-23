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Η Μόσχα θέτει ως βάση τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, τις παραμέτρους από το Άνκορατζ, τις αρχές του Ιουνίου 2024 και τις πραγματικότητες στο πεδίο.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο για επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ζητώντας από την κυβέρνησή του τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της χώρας του να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες από το σημείο όπου είχαν διακοπεί.

Η ρωσική πλευρά επιμένει στη θέση της για παράδοση του εναπομείναντος τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς που ελέγχει η Ουκρανία.

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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε σε ποια βάση είναι έτοιμη η Μόσχα να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Όπως είπε, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, αυτή περιλαμβάνει τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, τις «λεπτομέρειες» που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ (στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ), τις πραγματικότητες στο πεδίο και τις αρχές που ο ίδιος είχε παρουσιάσει σε ομιλία του στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τον Ιούνιο του 2024.

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«Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση με την κυβέρνηση. «Στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, των παραμέτρων που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ και, το σημαντικότερο, των πραγματικοτήτων στο πεδίο. Καθώς και των αρχών που είχα διατυπώσει πριν από μερικά χρόνια στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στο μέτωπο, ενώ κατηγόρησε το Κίεβο ότι στοχοποιεί πολιτικές εγκαταστάσεις καθώς, όπως υποστήριξε, χάνει εδάφη.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία επιχειρεί να δημιουργήσει προβλήματα στη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις ουκρανικές επιθέσεις.

🙄 Putin says he is ready for peace talks. But there’s a catch



In the Kremlin’s version of “negotiations,” Ukraine must first accept Russia’s terms: the Istanbul agreements, the so-called “realities on the ground,” and the demands Putin outlined in his 2024 speech at the Russian… https://t.co/ppMG2611GA pic.twitter.com/xl5cNEegBi — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Νωρίτερα σήμερα και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο «από το σημείο στο οποίο είχαν σταματήσει».

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«Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με το Κίεβο, όπως ήμασταν πάντα», τόνισε ο Λαβρόφ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ενώ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022.

Ωστόσο, δεν υπήρξε ένδειξη αλλαγής στη ρωσική θέση, η οποία προβλέπει την παράδοση του εναπομείναντος τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς, που η Ουκρανία έχει καταφέρει να υπερασπιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

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