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Η επαγγελματική ζωή δεν τελειώνει με τις αρχικές σπουδές

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εκπαίδευση αντιμετωπιζόταν ως ένα στάδιο που προηγείται της επαγγελματικής ζωής. Οι άνθρωποι ολοκλήρωναν τις σπουδές τους, αποκτούσαν μια ειδικότητα και στη συνέχεια αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους στην εργασία. Σήμερα, όμως, η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης έχει αλλάξει σημαντικά.

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Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η πράσινη μετάβαση μεταβάλλουν τις απαιτήσεις πολλών επαγγελμάτων. Γνώσεις που ήταν επαρκείς πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια ενδέχεται να χρειάζονται ανανέωση, ενώ νέες δεξιότητες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η μετεκπαίδευση και η δια βίου μάθηση δεν αφορούν μόνο όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά. Αφορούν και εκείνους που χρειάζεται να διατηρήσουν τη θέση τους, να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας μετά από μια περίοδο ανεργίας ή να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν όλοι έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το εισόδημα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η υποστήριξη από τον εργοδότη μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ευκαιρίες μάθησης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν από τους δείκτες που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αξιολογήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δυνατότητα προσαρμογής του εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2022 το 46,6% των ατόμων ηλικίας 25–64 ετών στην ΕΕ είχε συμμετάσχει σε τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, βάσει της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία και στην Ολλανδία, ενώ η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Πολωνία συγκαταλέγονταν στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 25%.

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Η επίδοση της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συζήτηση σχετικά με τη μετεκπαίδευση. Η περιορισμένη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να δυσκολέψει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την προσαρμογή σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται γρήγορα.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στη σύγκριση των αριθμών. Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες και μπορούν να δώσουν διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής. Για αυτό, κάθε σύγκριση πρέπει να αναφέρει σαφώς την πηγή και τον τρόπο μέτρησης.

Πηγή: Eurostat, «Adult learning statistics».

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Η ηλικία επηρεάζει τη συμμετοχή στην κατάρτιση

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση τείνει να μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Σύμφωνα με την ανάλυση του Cedefop για την Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 2022, η ομάδα 55–64 ετών παρουσίαζε το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής μεταξύ των ηλικιακών ομάδων που εξετάστηκαν.

Ειδικότερα, οι ενήλικες ηλικίας 25–34 ετών συμμετείχαν περίπου 1,6 φορές συχνότερα στην εκπαίδευση και κατάρτιση από τους ενήλικες ηλικίας 55–64 ετών, με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη της έρευνας.

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Η διαφορά αυτή δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι έχουν μικρότερη ικανότητα μάθησης. Μπορεί να αντανακλά διαφορετικές εργασιακές συνθήκες, άνιση πρόσβαση σε προγράμματα, περιορισμένες ευκαιρίες από τους εργοδότες ή την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση δεν θα αποφέρει ουσιαστικό όφελος σε ένα προχωρημένο στάδιο της καριέρας.

Παράλληλα, η εμπειρία των μεγαλύτερων εργαζομένων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Η γνώση των επαγγελματικών διαδικασιών, η εξοικείωση με σύνθετα προβλήματα και η πρακτική εμπειρία μπορούν να συνδυαστούν με νέες ψηφιακές δεξιότητες, ενισχύοντας την επαγγελματική τους προσαρμοστικότητα.

Επομένως, η μείωση της συμμετοχής στην κατάρτιση με την ηλικία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα πρόσβασης και ευκαιριών, όχι ως απόδειξη ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές.

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Πηγή: Cedefop, «Adult education and training: Statistics overview», 2026.

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Το εκπαιδευτικό επίπεδο ως παράγοντας ανισότητας

Οι διαφορές στην πρόσβαση στην κατάρτιση δεν συνδέονται μόνο με την ηλικία. Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το 2022, το ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ ανερχόταν σε:

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25,1% για άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

41,5% για άτομα με μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο.

65,7% για άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων ομάδων ξεπερνούσε τις 40 ποσοστιαίες μονάδες. Με άλλα λόγια, οι ενήλικες με τριτοβάθμια εκπαίδευση συμμετείχαν στην εκπαίδευση και κατάρτιση περισσότερο από δύο φορές συχνότερα από εκείνους με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

Το εύρημα αυτό δημιουργεί έναν σημαντικό προβληματισμό. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους να αποκτούν νέες δεξιότητες, αλλά όσοι διαθέτουν ήδη υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής.

Εάν η τάση αυτή παραμένει, η δια βίου μάθηση μπορεί, χωρίς κατάλληλες παρεμβάσεις, να ενισχύσει τις υφιστάμενες ανισότητες αντί να τις περιορίσει. Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη περισσότερες ευκαιρίες ενδέχεται να αποκτούν ακόμη περισσότερες, ενώ εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο υποστήριξη να παραμένουν εκτός.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν συνδυάζονται χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μεγαλύτερη ηλικία, περιορισμένο εισόδημα και εργασία σε κλάδους που μετασχηματίζονται τεχνολογικά.

Πηγή: Cedefop, «Adult education and training: Statistics overview», στοιχεία Eurostat για το 2022.

Γιατί πολλοί ενήλικες δεν μπορούν να εκπαιδευτούν;

Η χαμηλή συμμετοχή δεν εξηγείται αποκλειστικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος. Πολλοί ενήλικες θέλουν να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης, αλλά αντιμετωπίζουν πρακτικά εμπόδια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Cedefop για το 2022, μεταξύ των ενηλίκων στην ΕΕ που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση ή να εκπαιδευτούν περισσότερο αλλά δεν το έκαναν, οι βασικοί λόγοι περιλάμβαναν:

Ασυμβατότητα ωραρίου: 22,8%.

22,8%. Οικογενειακές υποχρεώσεις: 14,4%.

14,4%. Κόστος εκπαίδευσης: 13,7%.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν την κατανομή των κύριων εμποδίων στην ομάδα που ήθελε να συμμετάσχει αλλά δεν τα κατάφερε· δεν αντιστοιχούν στο σύνολο των ενηλίκων.

Για έναν εργαζόμενο που απασχολείται με πλήρες ωράριο, η παρακολούθηση ενός προγράμματος μπορεί να απαιτεί σημαντικές προσωπικές θυσίες. Για έναν γονέα, η φροντίδα των παιδιών μπορεί να περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο. Για έναν άνεργο ή εργαζόμενο με χαμηλό εισόδημα, ακόμη και το κόστος μετακίνησης ή εξοπλισμού μπορεί να αποτελεί εμπόδιο.

Στους μεγαλύτερους εργαζομένους μπορεί να προστεθούν και άλλες δυσκολίες, όπως η έλλειψη κατάλληλων προγραμμάτων για το επάγγελμά τους ή η περιορισμένη υποστήριξη από τον εργοδότη.

Η αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων απαιτεί πολιτικές που δεν περιορίζονται στην προσφορά περισσότερων μαθημάτων. Χρειάζεται να δημιουργούνται συνθήκες ώστε οι ενήλικες να μπορούν πράγματι να συμμετέχουν.

Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τη μετεκπαίδευση ακόμη πιο σημαντική

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει την ανάγκη για συνεχή μάθηση. Η ΤΝ μπορεί να αναλαμβάνει ορισμένες επαναλαμβανόμενες εργασίες, να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και να μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται καθήκοντα σε πολλούς κλάδους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν προγραμματιστές ή ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη. Σημαίνει, όμως, ότι χρειάζεται να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των νέων εργαλείων και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν κατάλληλα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Ένας διοικητικός υπάλληλος μπορεί να χρειάζεται γνώσεις ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και αξιολόγησης πληροφοριών. Ένας τεχνικός μπορεί να χρειάζεται κατάρτιση σε σύγχρονα συστήματα ελέγχου. Ένας εργαζόμενος στον τομέα των υπηρεσιών μπορεί να χρειάζεται δεξιότητες αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων.

Για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, η κατάρτιση μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο διατήρησης της επαγγελματικής τους θέσης και αξιοποίησης της εμπειρίας τους σε ένα νέο περιβάλλον. Για τους νεότερους, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες εξειδίκευσης και επαγγελματικής κινητικότητας.

Η ουσία είναι να σχεδιάζονται προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επαγγελματικής ομάδας, αντί να εφαρμόζεται η ίδια εκπαιδευτική προσέγγιση σε όλους.

Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα;

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιαίτερη πρόκληση ως προς τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Education and Training Monitor 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων το 2022, βάσει του συγκεκριμένου δείκτη, ήταν 15,1% στην Ελλάδα, έναντι 39,5% στην ΕΕ.

Οι συγκεκριμένες τιμές χρησιμοποιούν τον δείκτη που εξαιρεί την καθοδηγούμενη κατάρτιση στον χώρο εργασίας και δεν πρέπει να συγχέονται με το ποσοστό 46,6% της ευρύτερης μέτρησης της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η διαφορά καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί η πρόσβαση των ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης, ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, αντιμετωπίζουν μακροχρόνια ανεργία ή εργάζονται σε επαγγέλματα που μετασχηματίζονται.

Ορισμένες κατευθύνσεις πολιτικής θα μπορούσαν να είναι:

1. Ευέλικτη εκπαίδευση. Προγράμματα με απογευματινά ή εξ αποστάσεως μαθήματα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι με περιορισμένο χρόνο.

2. Οικονομική υποστήριξη. Ενίσχυση της πρόσβασης σε προγράμματα για ανέργους και εργαζομένους χαμηλού εισοδήματος.

3. Κατάρτιση στον χώρο εργασίας. Συνεργασία επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού.

4. Αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας. Αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης των εργαζομένων, ώστε η μετεκπαίδευση να συμπληρώνει τις δεξιότητές τους αντί να αγνοεί την εμπειρία τους.

5. Σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης. Αξιολόγηση των προγραμμάτων με βάση τις επαγγελματικές προοπτικές των συμμετεχόντων και όχι μόνο τον αριθμό των πιστοποιήσεων.

Πώς θα γνωρίζουμε αν η επανεκπαίδευση πετυχαίνει;

Η επιτυχία ενός προγράμματος δεν μπορεί να κρίνεται αποκλειστικά από το πόσοι άνθρωποι εγγράφηκαν ή ολοκλήρωσαν τα μαθήματα. Χρειάζεται να εξετάζεται τι συνέβη μετά.

Βελτιώθηκαν οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας; Απέκτησαν οι συμμετέχοντες πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις; Κατάφεραν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας; Αύξησαν τις αποδοχές τους ή απέκτησαν μεγαλύτερη επαγγελματική ασφάλεια;

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάζεται αν οι ωφελούμενοι προέρχονται από ομάδες που αντιμετωπίζουν πραγματικά εμπόδια. Ένα πρόγραμμα που προσελκύει κυρίως ήδη καταρτισμένους εργαζομένους μπορεί να εμφανίζει υψηλή συμμετοχή, χωρίς να μειώνει ουσιαστικά τον αποκλεισμό.

Η αξιολόγηση πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνει στοιχεία για την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την εργασιακή κατάσταση και τις επαγγελματικές εξελίξεις μετά την κατάρτιση.

Μια δεύτερη ευκαιρία για όλους

Η μετεκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του ηλικιακού αποκλεισμού, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση επαγγελματικής επιτυχίας. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από το αν οι ευκαιρίες μάθησης είναι προσβάσιμες, κατάλληλες και συνδεδεμένες με πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων, τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ ηλικιακών και εκπαιδευτικών ομάδων. Οι διαφορές αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναπόφευκτες συνέπειες της ηλικίας, αλλά ως πρόκληση για τον σχεδιασμό πιο συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών και εργασιακών πολιτικών.

Η επαγγελματική εμπειρία δεν χάνει την αξία της επειδή αλλάζει η τεχνολογία. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Για να συμβεί αυτό, οι εργαζόμενοι χρειάζονται ευκαιρίες, χρόνο, οικονομική υποστήριξη και ένα περιβάλλον που δεν τους αποκλείει λόγω ηλικίας.

Μια κοινωνία που επενδύει στη δια βίου μάθηση δεν προετοιμάζει μόνο τους νέους για το μέλλον. Δίνει και στους μεγαλύτερους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Η ηλικία μπορεί να δείχνει πόσα χρόνια έχουμε ζήσει· δεν πρέπει να καθορίζει πόσες ευκαιρίες έχουμε μπροστά μας.