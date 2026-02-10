Κυριακή. Η Ευγενία φόρεσε τα καλά της, εκκλησιάστηκε και μετά πέρασε από το super market ανερυθρίαστα, που και αυτό τέτοια μέρα αναίσχυντα ήταν ανοιχτό. Ομολογουμένως, αγόρασε βιαστικά ό,τι της έλειπε για το κυριακάτικο τραπέζι. Ντομάτες, ροκφόρ και λεμόνια για το ψητό. Με την είσοδό της, η «Βιολάντα» πρώτη μούρη την χαιρέτησε, ανερυθρίαστα και αυτή.

Η Ευγενία, υποστηρίζοντας το όνομά της δεν θα μπορούσε να είναι αγενής στην καλημέρα μιας ισχυρής βιομηχανίας. Από την άλλη, ήταν σκεπτική για το ποια απάντηση όφειλε να δώσει στα αγαπημένα της μπισκότα μετά το τραγικό τέλος των πέντε εργατριών.

Συνήθως ανταπέδιδε το καλωσόρισμα αγοράζοντας την αγαπημένη της φραουλένια γεύση. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα της έκρηξης στο εργοστάσιο και της αποκάλυψης της πραγματικής κατάστασης μπήκε σε δίλημμα. Να αγοράσει ή να προσπεράσει; Γύρισε και κοίταξε τριγύρω. Σαν να της φάνηκε ότι την κοιτάνε. Για λίγο έκανε ότι δεν είδε τα μπισκότα και τα προσπέρασε κατευθυνόμενη προς το μανάβικο. Λεμόνια έβαζε στη χαρτοσακούλα αλλά το μυαλό της είχε κολλήσει στη «Βιολάντα», καθώς το απόγευμα περίμενε τη φίλη της για καφέ. Μα και αυτοί στο super market ξεδιάντροπα να τα έχουν μπροστά μπροστά για να σε κολάζουν! Έβαζε τα λεμόνια και καθώς ήταν απορροφημένη, η σακούλα ξεχείλισε, σκίστηκε και της έπεσαν κάτω. Τα κυνήγησε, δυο τρία φτάσανε στα πόδια της «Βιολάντας». Τα μάζεψε και έκανε να σηκωθεί. Ολόκληρο το ράφι της χαμογέλασε. Διέκρινε πρόκληση και θράσος. Από κοντά διαπίστωσε νέο προϊόν στο ράφι. Διάβασε: «Zero». Καθόλου τι; προβληματίστηκε. Καθόλου ντροπή; Όχι της είπε ο υπάλληλος, καθόλου ζάχαρη. Τότε θυμήθηκε και τη διαφήμιση του 2026 « Είναι τα Βιολάντα μπισκότα, μαγικά φτιαγμένα με αγάπη…».

Η Ευγενία μαγεύτηκε και σκέφτηκε να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Κατέβασε βιαστικά από το ράφι ένα «Βιολάντα delulu » το έριξε στο καλάθι επειδή ενδεχομένως «delulu is the solulu» (η αυταπάτη είναι η λύση ). Είναι όμως;

Με την αγορά της ονειρικής και τρελής γεύσης ηρέμησε. Στην πράξη αυτή, προσπάθησε να δικαιολογήσει την ενοχή που ένιωσε, σκεπτόμενη ότι η αγορά της θα ενίσχυε την αποζημίωση των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους.

Ωστόσο, ο Κύριος δεν την είχε εγκαταλείψει ακόμα, μέρα που ήταν. Έφτασε στο ταμείο, έβγαλε ένα ένα τα πράγματα και τα ακούμπησε για να χτυπηθούν. Τελικά χτυπήθηκε εκείνη. Δειλά δειλά και τελευταία ακούμπησε κάτω τα μπισκότα delulu. Η ταμίας την κοίταξε και της φάνηκε να την επικρίνει. Σαν να κοκκίνισε λίγο και τότε άρχισε ένα χωρίς προηγούμενο υβρεολόγιο για τον εργοστασιάρχη και έναν υπουργό που είχε κάνει τα σχέδια. Η ταμίας έδειξε να συμφωνεί αλλά και να απορεί, γιατί τελικά αγόρασε η Ευγενία τα delulu χωρίς ωστόσο να αντιδράσει, εξ αιτίας της θέσης της. Σαν να μην έφτανε αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή και λίγο πριν χτυπηθεί η τιμή της Βιολάντας για το εργοδοτικό έγκλημα, κυρία ετέρα, ακολούθησε την αγανακτισμένη, εκφράζοντας το αυτονόητο ερώτημα.

– Συγνώμη, χωρίς να θέλω να σας ελέγξω για την αγορά σας, μήπως οφείλετε να ξανασκεφτείτε ότι όλοι έχουμε ευθύνη για τις επιλογές μας; Η ανοχή είναι συνενοχή και η γλυκιά γεύση του μπισκότου δεν καλύπτει την πίκρα του τραγικού γεγονότος.

Η Ευγενία πάγωσε. Τα είδε όλα. Που να μην πήγαινε στο μαγαζί κυριακάτικα ! Ξέρετε, απάντησε ευγενικά στην ετέρα κυρία, σκέφτηκα να αγοράσω για τελευταία φορά κάποια μπισκότα γιατί από αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι της «Βιολάντας».

Στον απογευματινό καφέ η μικροαστή κυρία με τη φίλη της βίωναν την γλυκιά «παραίσθηση» απόλαυσης, όπως αναφέρει και η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Η κυρία Ευγενία ήταν τελείως delulu.

*Σημείωση

Ο όρος« delulu» αποτελεί αργκό του διαδικτύου της γενιάς Ζ και της κοινότητας των θαυμαστών της K-pop από το 2014. Ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη delusional που περιγράφει τον «παραληρητικό», ένα άτομο που βλέπει, ακούει και βιώνει πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Η λέξη delulu στα κοινωνικά μέσα (Tik Tok/ Instagram) περιγράφει διάφορες ανάλαφρες μορφές παραληρητικής σκέψης ( μη ρεαλιστικές φαντασιώσεις, ψευδαισθήσεις ή ρομαντικές πεποιθήσεις σε κουλτούρες θαυμαστών μιας κοινότητας).

Η φράση «delulu is the solulu» συμπυκνώνει την ιδέα ότι μια μικρή αυταπάτη ή ψευδαίσθηση (delusion / delulu) προσφέρει λύση (solution/solulu), παρηγοριά ή χαρά σε μια δύσκολη πραγματικότητα.

Ανδριανή Στράνη

