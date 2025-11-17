Η επίσκεψη του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα σηματοδοτεί μια νέα φάση στη στρατηγική ταυτότητα της Ελλάδας.¹ Από χώρα που απλώς ευθυγραμμιζόταν με τα ευρωπαϊκά πλαίσια στήριξης προς την Ουκρανία, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κεντρικό επιχειρησιακό εταίρο στη χειμερινή ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και σε πιθανό πυλώνα ανοικοδόμησης καίριων περιοχών, όπως η Οδησσός.

Το πρώτο κρίσιμο πεδίο αφορά την ενεργειακή επιβίωση της Ουκρανίας.² Μετά τις εκτεταμένες επιθέσεις στις υποδομές, το Κίεβο χρειάζεται αξιόπιστους συνεργάτες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντική πύλη εισόδου LNG προς την Ανατολική Ευρώπη.

Η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου επιτρέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου απευθείας προς την Ουκρανία. Εταιρείες όπως η DEPA, η Axpo και η DTEK έχουν ήδη δεσμεύσει μεταφορική ικανότητα,³ ενώ DESFA, Mytilineos και Όμιλος Κοπελούζου ενισχύουν την ελληνική συμμετοχή σε υποδομές και διασυνδέσεις. Το πλαίσιο παραμένει ανοικτό για περισσότερες εταιρείες με αντίστοιχες δυνατότητες.

Το δεύτερο πεδίο αφορά την ανοικοδόμηση της Οδησσού.⁴ Η πόλη αποτελεί κρίσιμο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να αναλάβει έργα σε λιμενικές, ενεργειακές και παράκτιες υποδομές. Εταιρείες όπως GEK TERNA, Archirodon και ναυτιλιακοί όμιλοι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά.

Στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής, η συνεργασία Ελλάδας–Ουκρανίας ενισχύει το δίκτυο νότου–βορρά και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από ασταθείς πηγές.⁵

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε συντονισμένο εθνικό μηχανισμό που θα περιλαμβάνει κυβέρνηση, ενεργειακές εταιρείες και τον ναυτιλιακό τομέα. Αυτό θα της επιτρέψει να αναλάβει ισχυρό ρόλο στην ανοικοδόμηση κρίσιμων υποδομών.

Η συνεργασία Ελλάδα–Ουκρανίας θα εμβαθυνθεί στους άξονες: ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, ανοικοδόμηση και πολιτικός συντονισμός εντός ΕΕ και ΝΑΤΟ. Περισσότερες εταιρείες από ενέργεια, μηχανική, logistics και ψηφιακές υποδομές αναμένεται να ενταχθούν στην πολυετή αυτή προσπάθεια.

