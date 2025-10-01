Στις 13/8/2025, είχαμε μια πανηγυρική ανακοίνωση του ΔΗΣΥ με τίτλο «Η ΕΕ κλείνει την πόρτα της Τουρκίας στον Κανονισμό SAFE» και με λεκτικό πως επρόκειτο για κάποια κομματική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Κανονισμός SAFE (υπάρχουν κι άλλοι) αφορά την Ευρωάμυνα και είχε ήδη εκδοθεί μήνες πριν και χωρίς ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο επειδή έτσι επέλεξε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν. Γι αυτό και ήταν όντως … «παράδοξο» να παρέμβει ένας σε ένα Κανονισμό της ΕΕ ο οποίος είχε ήδη συμφωνηθεί και εκδοθεί! Ως το μοναδικό μέλος από Κύπρο στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου, παρέθεσα την πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας τον λαϊκισμό σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Επιπλέον, δημοσιογράφοι με πολύχρονη εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε Κύπρο κι Ελλάδα, αντέκρουαν την εν λόγω κομματική στρεβλωτική ανακοίνωση.

Η δυνατότητα της Τουρκίας να έχει ρόλο στην Ευρωάμυνα, προέκυψε επειδή η Πρόεδρος φον ντερ Λάϊεν επέλεξε συγκεκριμένη διαδικασία και τα κράτη-μέλη αποδέχτηκαν το πολιτικό πλαίσιο, χωρίς να απαντηθεί ένα θεμελιακό ερώτημα: Θα προασπιστούμε τα εξωτερικά μας σύνορα ως ΕΕ; … τα οποία φυσικά παραβιάζει ήδη η επεκτατική Τουρκία! Η επιδίωξη της Τουρκίας για ρόλο στην Ευρωάμυνα, δεν αφορά αποκλειστικά την άμεση χρηματοδότησή της από τον Κανονισμό SAFE, πράγμα που ουσιαστικά μπορεί να αποκλειστεί. Εφόσον δεν υπάρχει αμυντική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας όπως προϋποθέτει ο Κανονισμός, επαφίεται στα κράτη-μέλη να αποκλείσουν την Τουρκία. Εκείνο όμως που οι εγχώριοι «σύμμαχοί» της κ. φον ντερ Λάιεν αποκρύβουν, είναι την καθοριστική στρατηγική σημασία που έχει η απουσία απάντησης στο ερώτημα «Τι θα προασπιστούμε ως Ε.Ε.;» και επιπλέον το «παράθυρο» για συμμετοχή τουρκικών συμφερόντων εταιρειών εντός της ΕΕ (π.χ. σε Ιταλία και Ισπανία), για συμπαραγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Τις προάλλες, επιβεβαιώθηκε ότι ο Κανονισμός προνοεί πως η Τουρκία, ως τρίτη χώρα, δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από τα 150 δισεκατομμύρια στο πλαίσιο του εν λόγω Κανονισμού. Στην περίπτωση που η Τουρκία αιτηθεί συμμετοχή στο Πρόγραμμα SAFE και το έχει κάνει -χωρίς να αντλήσει χρηματοδότηση-, επαφίεται στα κράτη-μέλη να την αποκλείσουν. Κι εφόσον η Τουρκία αιτήθηκε, το αποτέλεσμα θα το δούμε στην πράξη σύντομα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Ευρ. Επιτροπής διευκρίνισε ότι για εταιρείες τουρκικών συμφερόντων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, εναπόκειται στα κράτη-μέλη εγκατάστασής τους, να παρέχουν τις εγγυήσεις ότι η συμμετοχή τους στο SAFE δεν αντιβαίνει στα ουσιώδη συμφέροντα για την ασφάλεια της Ένωσης.

Για την απουσία του πολιτικού προσανατολισμού της Ευρωάμυνας, για τα 100 δισεκατομμύρια που δεσμεύτηκαν για αγορά εξοπλισμών από τις ΗΠΑ, για το «παράθυρο» συμμετοχής ευρωπαϊκών εταιρειών τουρκικών συμφερόντων στον Κανονισμό «SAFE» και για άλλα που “φρόντισε” η Πρόεδρος φον ντερ Λάϊεν, δεν θα έχουμε νέα εγχώρια κομματική ανακοίνωση σε Κύπρο ή Ελλάδα. Έτσι την ξεπλένουν οι εγχωριοι κομματικοί κι έτσι δυστυχώς, μια ευκαιρία δεκαετιών βούλιαξε στα «ήρεμα νερά» της εμμονικής πολιτικής της Αθήνας, που πλέον θόλωσαν και βρώμισαν. Η Ευρωάμυνα είναι μια πρωτοφανής ευκαιρία για Ευρωμεσογειακή άμυνα απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό που όμως «ξεπλύθηκε» κι αυτός κι για να περιοριστούμε … στα ελάχιστα.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής, ΔΗΚΟ – S&D

