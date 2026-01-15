Παγόβουνα επιπλέουν σε ήρεμες θάλασσες στα ανοικτά των ακτών της Γροιλανδίας.

Σίγουρα είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φοβούμενος αυτά που υποσχέθηκε κάνει σοκαριστικές δηλώσεις και μετά κάνει πίσω.

Τα καθήκοντα, το Ιράν, η Βενεζουέλα λένε το αντίθετο.

Είναι ανόητο να συνεχίζει να πιστεύει ότι τον κινεί μόνο κάποιο είδος τρέλας. Όσο μπερδεμένος κι αν είναι, έχει ένα σχέδιο.

Μόλις παραδώσεις την εξουσία, είναι δύσκολο να την ανακτήσεις.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ενόψει της επίθεσης του Τραμπ στη Γροιλανδία.

Αν τώρα επιτεθεί στους συμμάχους του και επαναλάβει ότι χρειάζεται τη Γροιλανδία, πιθανότατα θα κάνει κάτι για να την αποκτήσει.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας που δημοσιεύθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, ο πρωταρχικός στόχος του Λευκού Οίκου είναι να αποκαταστήσει τον έλεγχο ολόκληρης της αμερικανικής ηπείρου, τόσο του Βορρά όσο και του Νότου και βλέπει τη Γροιλανδία ως επέκταση αυτής της επικράτειας η οποία βρίσκεται λιγότερο από πενήντα χιλιόμετρα από τον Καναδά στο πλησιέστερο σημείο της

Η Γροιλανδία είναι ένα στρατηγικό νησί στις Βόρειες Πολικές Περιοχές, όπου οι Ρώσοι και οι Κινέζοι τέμνονται.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν τις σοβαρές προθέσεις της Ουάσινγκτον και εξέδωσαν σαφή δήλωση λέγοντας «κάτω τα χέρια» από μια δανική περιοχή, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σίγουρα όχι στέλνοντας στρατό.

Θα ​​διαμαρτυρόντουσαν στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ουάσιγκτον θα ασκούσε βέτο σε κάθε ψήφισμα.

Οι κυρώσεις κατά της Αμερικής θα ήταν αντιπαραγωγικές.

Ακόμα και η απειλή της κήρυξης του τέλους του ΝΑΤΟ δεν εντυπωσιάζει τον Τραμπ.

Η Ευρώπη πληρώνει για δεκαετίες πιστεύοντας ότι το πολιτικό της μοντέλο, η σταδιακή κατάρρευση των εθνών κρατών, θα υιοθετηθεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Εδώ και καιρό έχει εμμονή με την ασφάλειά της, παραμελώντας την ασφάλεια και αναθέτοντάς την στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα, θα ήταν ανίκανη να αντιδράσει σε μια εχθρική αμερικανική κίνηση.

Μπορεί να προσπαθήσει να κατευθύνει το ζήτημα της Γροιλανδίας σε μια λιγότερο καταστροφική κατεύθυνση;

Ίσως προτείνοντας ότι το ΝΑΤΟ, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι υπεύθυνο για την άμυνα του νησιού και την εκμετάλλευση των πόρων του.

Αλλά αυτό είναι ένα τιτάνιο εγχείρημα.

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που καθοδηγείται από μια φορμαλιστική, απολιτική νοοτροπία η οποία είναι απίθανο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Σίγουρα ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να κάνει δουλειές με τους «αδύναμους» Ευρωπαίους.

Μπορεί να τους αφήσει απέξω.

¨Άλλωστε αυτή την περίοδο δεν συμφέρει την Αμερική να συνεργαστεί με την Ευρώπη η οποία βρίσκεται στο κρύο.