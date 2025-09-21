O κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης της Τουρκίας, δήλωσε ότι η Τουρκία θα πρέπει να έχει συνέργεια – συνεργασία με την Ρωσία και την Κίνα παρά με τις ΗΠΑ.

Η Τουρκία υπέβαλε αίτημα στους BRICS για πλήρη ένταξη την 3η Σεπτεμβρίου 2024 ενώ στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) ανήκει ως dialogue partner από το 2012 και ο τούρκος πρόεδρος επιζητά διακαώς να γίνει full member.

Είναι γνωστό ότι η Τουρκία δεν ανήκει ιδεολογικά (αρχές και αξίες της Δύσης) στο ΝΑΤΟ πατώντας συνέχεια σε δύο βάρκες (της Δύσης και της Ανατολής) ενώ το καθεστώς της γεωπολιτικής στην Μέση Ανατολή έχει αλλάξει, με την επικράτηση του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή ως εντολοδόχος επίσημος των ΗΠΑ.

Ο ρόλος της Τουρκίας έχει υποκατασταθεί από το Ισραήλ και την Ελλάδα διότι το ΝΑΤΟ επιχειρησιακά με κλειστά Στενά του Βοσπόρου, εν μέσω Ρώσο – Ουκρανικού πολέμου, τα έχει αντικαταστήσει πλήρως με το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και από εκεί εκτελούνται όλες οι συνδυασμένες μεταφορές της συμμαχίας για Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλα κράτη του ΝΑΤΟ στην ΒΑ Ευρώπη

Επιπλέον τα νέα αεροσκάφη Ελλάδας και Ισραήλ 4,5ης και 5ης γενιάς έχουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή ακτίνα δράσης – αυτονομία σε ενδεχόμενους Άξονες Επιχειρήσεων από το Ισραήλ και την Ελλάδα και συνεπώς μπορούν να δρουν στην Μέση Ανατολή και ΒΑ Ευρώπη αντίστοιχα παρακάμπτοντας την Τουρκία.

Η Ελλάδα θα πρέπει να “διευκολύνει” την Τουρκία εάν επιθυμεί να φύγει από το ΝΑΤΟ ενώ θα πρέπει η χώρα μας άμεσα να “αναβαθμίσει” την Στρατηγική Συνεργασία 3 + 1 Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ + ΗΠΑ καθώς η συνέργεια αυτή δημιουργεί ανάσχεση στα σχέδια της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας.

Η Τουρκία δεν θα πάρει F 35 και ίσως ούτε F 16 Viper (μετά το 2030), όχι λόγω Ελλάδας που “αγιοποιεί διπλωματικά” την Τουρκία, αλλά κυρίως λόγω Ισραήλ και το γνωρίζει καλά και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου παρόλο το μήνυμα Τραμπ για την επικείμενη συνάντησή του με τον Ερντογάν.

Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, δεν έχει κανένα νόημα (απλά για λόγους επικοινωνιακούς που ωφελούν την Τουρκία περισσότερο) με τόσες προκλήσεις Piri Reis για έρευνες στο Αιγαίο, στασιμότητα στο κυπριακό, τουρκολιβυκό μνημόνιο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SAFE, παρεμπόδιση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης στην Κάσο, χάρτες Χωροταξικού Θαλάσσιου και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Η Μεγάλη Ελλάδα από το 1821 και μετά δημιουργήθηκε όταν με την Τουρκία είμασταν σε αντίπαλες συμμαχίες και στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Τουρκία δήλωνε ουδετερότητα και όταν με επιτήδειο τρόπο τους τελευταίους μήνες του πολέμου το 1945 αποφάσισε να ενταχθεί με στους συμμάχους όταν είχε ήδη κριθεί το αποτέλεσμα των νικητών.