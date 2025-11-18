Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν είναι τεταμένες από την διχοτόμηση του 1947, όταν η βρετανική Ινδία χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητα κράτη, οδηγώντας σε μαζική μετανάστευση μουσουλμάνων στο Πακιστάν.

Έκτοτε, έχουν υπάρξει πολυάριθμες συνοριακές συγκρούσεις και δύο πόλεμοι, το 1965 και το 1971.

Advertisement

Advertisement

Εν τω μεταξύ, και οι δύο χώρες έχουν γίνει πυρηνικές δυνάμεις.

Λίγα τηλεφωνήματα δεν αρκούν για να γίνει κανείς «πρόεδρος της ειρήνης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μεσολάβησε για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον περασμένο Μάιο.

Οι συνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών σημειώθηκαν μετά από μια επίθεση που οδήγησε σε σφαγή τουριστών στο Κασμίρ που κατέχεται από την Ινδία.

Ο Τραμπ είχε επίσης προσφερθεί να μεσολαβήσει στη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ Δελχί και Ισλαμαμπάντ για τον έλεγχο της παραμεθόριας περιοχής.

Ακόμα και τότε, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε ενοχληθεί τόσο από τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι είχε εξασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός όσο και από την ιδέα της αμερικανικής μεσολάβησης, η οποία ουσιαστικά ισοδυναμούσε με αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ινδίας επί του Κασμίρ.

Advertisement

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο πυρηνικά οπλισμένων χωρών είναι τώρα ξανά υψηλές.

Στο Δελχί, την περασμένη Δευτέρα, μια έκρηξη αυτοκινήτου σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους κοντά στο διάσημο Κόκκινο Φρούριο, ίσως τον πιο συμβολικό χώρο της πόλης, όπου ο Μόντι τιμά, κάθε Αύγουστο, την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Στο Ισλαμαμπάντ, περίπου την ίδια εποχή, μια επίθεση αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον δώδεκα άτομα σε ένα δικαστικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα.

Advertisement

Οι ινδικές αρχές αναζητούν μια τρομοκρατική «μονάδα» που αποτελείται από ριζοσπαστικοποιημένους γιατρούς και κληρικούς που πιστεύεται ότι συνδέονται με δύο τζιχαντιστικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Κασμίρ, η μία πακιστανικής καταγωγής και η άλλη συνδεδεμένη με την Αλ Κάιντα.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ έγραψε στον ιστότοπο X ότι «ήρθε η ώρα ο κόσμος να καταδικάσει αυτές τις ειδεχθείς συνωμοσίες της Ινδίας».

Το Δελχί χαρακτήρισε την πακιστανική ηγεσία και τις κατηγορίες «παραληρηματικές».

Advertisement

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από την διχοτόμηση του 1947, όταν η βρετανική Ινδία χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητα κράτη, οδηγώντας σε μαζικές μεταναστεύσεις μουσουλμάνων στο Πακιστάν.

Έκτοτε, έχουν υπάρξει πολυάριθμες συνοριακές συγκρούσεις και δύο πόλεμοι, το 1965 και το 1971.

Τα σύνορα, με άλλα λόγια, είναι εξαιρετικά τεταμένα εδώ και ογδόντα χρόνια.

Advertisement

Η επιθυμία του Τραμπ να κατευνάσει τους πάντες είναι αξιοθαύμαστη.

Advertisement

Ωστόσο, δύο τηλεφωνήματα και μια επίσκεψη από τον αντιπρόεδρό του Βανς είναι εντελώς ανεπαρκή.

Ετσι παραμένει το ερώτημα: Θα καταφέρει ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να φέρει την ειρήνη και στην περιοχή Ινδίας – Πακιστάν;

Advertisement