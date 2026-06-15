Πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως διακρίνονται από τη χερσόνησο Μουσαντάμ στο Ομάν, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Η θαλάσσια οδός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως. (REUTERS/Stringer)

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Η είδηση για προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο την επέκταση της εκεχειρίας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης προκαλεί μια αίσθηση ανακούφισης στη διεθνή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας στην στρατηγικής σημασίας περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Αν και δεν πρόκειται για οριστική ειρήνη, οι αγορές το αντιμετωπίζουν ως μια προσωρινή αποφόρτιση της γεωπολιτικής έντασης με άμεσες συνέπειες στην ενέργεια, τον πληθωρισμό και τις μετοχές.

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Τι σημαίνει για το πετρέλαιο

Η πιο άμεση επίδραση αφορά την τιμή του πετρελαίου. Η αγορά δεν αντιδρά τόσο στην πραγματική προσφορά πετρελαίου, αλλά στον φόβο ότι μπορεί να διακοπεί η ροή του. Όταν αυτός ο φόβος μειώνεται η τιμή του πετρελαίου τείνει να πέφτει γρήγορα.

Μειώνεται η μεταβλητότητα (δηλαδή οι έντονες διακυμάνσεις).

Η αγορά σταματά να πληρώνει “ασφάλιστρο κινδύνου” και με απλά λόγια πέφτει η τιμή όχι γιατί υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο, αλλά γιατί μειώνεται ο φόβος.

Ευρώπη, φθηνότερη ενέργεια, χαμηλότερος πληθωρισμός:

Για την Ευρώπη, το βασικό αποτέλεσμα είναι η αποκλιμάκωση του κόστους ενέργειας.

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Αυτό σημαίνει:

φθηνότερα καύσιμα στα πρατήρια

σταδιακή μείωση στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος

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χαμηλότερες πιέσεις στις τιμές βασικών αγαθών με τελικό αποτέλεσμα πιο χαμηλό πληθωρισμό.

Όταν πέφτει η ενέργεια, συνήθως πέφτει και ο συνολικός πληθωρισμός.

Αυτό δίνει περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κρατήσει πιο χαμηλά τα επιτόκια ή να τα μειώσει πιο εύκολα.

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Ελλάδα, άμεσο όφελος στην καθημερινότητα:

Η Ελλάδα επηρεάζεται σε δύο βασικά επίπεδα.

Α. Κατανάλωση και κόστος ζωής

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Ως χώρα που εισάγει ενέργεια, η Ελλάδα ωφελείται άμεσα με

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χαμηλότερες τιμές βενζίνης και πετρελαίου

φθηνότερο κόστος μεταφορών

έμμεση μείωση τιμών σε τρόφιμα και προϊόντα

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Αυτό φαίνεται άμεσα στην καθημερινότητα του καταναλωτή.

Β. Ναυτιλία:

Η ελληνική ναυτιλία είναι από τους μεγαλύτερους “παίκτες” παγκοσμίως, ειδικά στα δεξαμενόπλοια (tankers).

Όταν υπάρχει ένταση στη Μέση Ανατολή τα ναύλα ανεβαίνουν αυξάνεται το κόστος ασφάλισης, δημιουργούνται καθυστερήσεις και αναταράξεις.

Όταν υπάρχει αποκλιμάκωση πέφτει το κόστος ασφάλισης

σταθεροποιούνται τα δρομολόγια, μειώνονται τα “έκτακτα κέρδη κρίσης”.

Άρα, περισσότερη σταθερότητα, λιγότερη υπερκερδοφορία.

Μετοχές ενέργειας. Από “ένταση” σε κανονικοποίηση

Οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες επηρεάζονται με δύο τρόπους:

Αν πέσει το πετρέλαιο μειώνονται τα κέρδη από την παραγωγή.

Αν πέσει η αβεβαιότητα αυξάνεται η σταθερότητα και η επενδυτική εμπιστοσύνη.

Βραχυπρόθεσμα συνήθως υπάρχει πίεση στον κλάδο, γιατί η αγορά “αφαιρεί” το premium κινδύνου.

Ελληνικά διυλιστήρια (ΕΛΠΕ και Motor Oil)

Οι εταιρείες όπως η Hellenic Energy και η Motor Oil Hellas δεν κερδίζουν ή χάνουν μόνο από την τιμή του πετρελαίου.

Το βασικό τους κέρδος εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου (πρώτη ύλη) και της τιμής των καυσίμων που πουλάνε (βενζίνη, ντίζελ κ.λπ.)

Όταν πέφτει η ένταση πέφτει και αυτή η “διαφορά κέρδους”, μειώνονται οι ευκαιρίες για υπερκέρδη, αλλά σταθεροποιείται το περιβάλλον.

Ναυτιλία

Τέλος στο “premium της κρίσης”, η ναυτιλία έχει επωφεληθεί από την αβεβαιότητα, γιατί:

αυξήθηκαν οι μεταφορές λόγω αλλαγών δρομολογίων

οι εταιρείες πλήρωναν υψηλότερα για να εξασφαλίσουν φορτία και το ρίσκο είχε “τιμολογηθεί” μέσα στα ναύλα.

Με αποκλιμάκωση, τα ναύλα εξομαλύνονται, μειώνεται η ζήτηση πανικού, αλλά αυξάνεται η σταθερότητα του κλάδου.

Συμπέρασμα:

Εάν η ειρηνευτική συμφωνία προχωρήσει τότε οι αγορές μπαίνουν σε φάση αποσυμπίεσης, το πετρέλαιο πέφτει επειδή μειώνεται ο φόβος.

Η Ευρώπη κερδίζει μέσω χαμηλότερου πληθωρισμού, η Ελλάδα ωφελείται άμεσα στην καθημερινή οικονομία,η ναυτιλία χάνει μέρος των “έκτακτων κερδών” αλλά γίνεται πιο σταθερή, τα ενεργειακά assets περνούν από φάση έντασης σε κανονικότητα.

Με απλά λόγια, δεν αλλάζει ο κόσμος της ενέργειας, αλλά “ηρεμεί” ένας μεγάλος παράγοντας αβεβαιότητας που είχε ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.