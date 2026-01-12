Καπνός υψώνεται καθώς διαδηλωτές συγκεντρώνονται εν μέσω των εξελισσόμενων αντικυβερνητικών αναταραχών στον αυτοκινητόδρομο Vakilabad στο Mashhad - Καπνός υψώνεται καθώς διαδηλωτές συγκεντρώνονται εν μέσω των εξελισσόμενων αντικυβερνητικών αναταραχών στον αυτοκινητόδρομο Vakilabad στο Mashhad, στην επαρχία Razavi Khorasan του Ιράν, σε αυτή την οθόνη που τραβήχτηκε από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2026. SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Τα τελευταία χρόνια ο λαός του Ιράν βγαίνει συχνά στους δρόμους διεκδικώντας βασικά ανθρώπινα δικαιώματα από ένα φασιστικό ισλαμιστικό καθεστώς!

Και κάθε φορά δεκάδες Ιρανοί δολοφονούνται εν ψυχρώ και εκατοντάδες άλλοι βασανίζονται φρικτά από τους ισλαμοφασίστες, ενώ ο γυναικείος ιρανικός πληθυσμός αντιμετωπίζεται ως υποδεέστερα ανθρώπινα όντα!

Το 2019 οι διαδηλώσεις των Ιρανών κατέληξαν σε μαζική σφαγή 1500 ανθρώπων! Ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβεί και αυτή τη φορά…

Τα βλέμματα του κόσμου είναι λοιπόν ξανά στραμμένα στο Ιράν και στον δυστυχισμένο λαό του που αγωνίζεται για τις ελευθερίες του και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κατάσταση είναι ξανά εκτός ελέγχου και καθημερινά χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές, ακόμη και παιδιά, από το ισλαμοφασιστικό καθεστώς των μουλάδων που ασελγούν σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Μία ακόμη εισβολή των ΗΠΑ δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, αντιθέτως θα το επιδεινώσει προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανθρώπινη δυστυχία και περισσότερες απώλειες ζώων.

Τη λύση θα τη δώσει ο υπερήφανος ιρανικός λαός με την μακραίωνη και ένδοξη ιστορία του και τον πολιτισμό του!

Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο ιρανικός λαός είναι η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και ολόκληρου του δυτικού κόσμου, χωρίς κομματικές παρωπίδες και πολιτικές ιδεοληψίες.

Μια σειρά αυστηρών διπλωματικών και οικονομικών μέτρων που θα αναγκάσουν το απάνθρωπο καθεστώς των αγιατολάδων να αποχωρήσουν από την εξουσία κα να επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία. Ίδωμεν …

Είναι επιεικώς απαράδεκτο ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να δηλώνει απλά ότι είναι «βαθιά προβληματισμένος» από τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν!

Είναι επιεικώς απαράδεκτο οι ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί και το φεμινιστικό κίνημα, να μη δηλώνουν την υποστήριξη τους στον γυναικείο πληθυσμό του Ιράν! Τι ντροπή…

Είναι επιεικώς απαράδεκτο τα αριστερά κόμματα του δυτικού κόσμου να μη δηλώνουν ευθαρσώς την υποστήριξη τους στον ιρανικό λαό που αγωνίζεται για τις ατομικές του ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πόσο άδικος και απάνθρωπος είναι αυτός ο κόσμος μας τελικά…

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.

