Οι Ελληνο-ουκρανικές συμφωνίες που υπεγράφησαν την Κυριακή με την έλευση Ζελένσκι, περιλαμβάνουν την τροφοδοσία της Ουκρανίας από Αμερικανικό LNG μέσω Αλεξανδρούπολης, σε συνέχεια των προ δεκαημέρου συμφωνιών στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια, την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ιδιαιτέρως στον τομέα των μη επανδρωμένων UAV και στην κυβερνο-ασφάλεια καθώς και σε κοινές προσπάθειες για την επιστροφή των παρανόμως απαχθέντων παιδιών από την Ρωσία κατά την περίοδο της εισβολής.

Αυτό που πραγματικά έχει ενοχλήσει την κατευθυνόμενη αντιπολίτευση από την άκρα δεξιά έως την αριστερά, είναι η γεωπολιτική ενίσχυση της χώρας εντός τους δυτικού κόσμου -μετά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης που αυτή είχε καταστεί παρίας – καθώς και η σταδιακή απομάκρυνση της από την ευρασιανική σφαίρα επιρροής.

Advertisement

Advertisement

Η «κονσερβαρισμένη» συνέντευξη Σαμαρά, που παρά τις όποιες σωστές επισημάνσεις αναφορικά με την woke ατζέντα και τα εθνικά, προβλήθηκε σε μια στιγμή με γνώμονα την μετάθεση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης από την επιτυχία των υπογραφεισών ενεργειακών συμφωνιών. Το ΚΚΕ επέκρινε την Κυβέρνηση για την συμφωνία με το «αντιδραστικό και διεφθαρμένο» καθεστώς της Ουκρανίας, ενώ καταγγέλλει την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στις επιδιώξεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε. Ο Βελόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξη του καλεί για έξοδο της χώρας από την Ε.Ε και χαρακτηρίζει εχθρική κίνηση κατά της Ρωσίας την αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης! Ένα μέρος των μίντια επιλέγει να στρέφει την κοινή γνώμη στο «μυθιστόρημα» του Αλέξη, η Ζωή προστρέχει να μας ενημερώσει για το οργουελιανό όραμα της, ενός κόσμου με μοναδική εκδοχή τον εαυτό της, το ΜΕΡΑ 25 πραγματοποιεί εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην εγκατάσταση σταθμού LNG στο Θερμαϊκό κοκ….

Πίσω από αυτές τις αντιδράσεις υποκρύπτεται το πραγματικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Η Ρωσόφιλη ακροδεξιά εκδοχή θορυβείται για το οικονομικό πλήγμα που θα υποστεί η πολεμική οικονομία της Ρωσίας από την οριστική αποκοπή της από τις δυτικές αγορές. Πλήγμα που θα έχει επιπτώσεις στην δυνατότητα συνέχισης του ιμπεριαλιστικού και κατακτητικού της πολέμου. Για την δε αριστερά, προηγείται η βιωσιμότητα των αγωγών φυσικού αερίου που διέρχονται μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας Ρωσικό και Αζέρικο αέριο. Προηγείται επίσης η υποστήριξη των γεωπολιτικών επιδιώξεων της Τουρκίας που πλήττονται από την ενεργοποίηση της στρατηγικής συμμαχίας 3+1 (Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-ΗΠΑ) στην περιοχή της Ν. Ανατολικής Μεσογείου.

Η Κυβέρνηση ωστόσο έχει δομικά προβλήματα στον τρόπο διακυβέρνησης όπως την αλαζονεία, την επέκταση της διαφθοράς και την ακρίβεια. Θα ήταν όμως μεγάλο πισωγύρισμα για την χώρα η εργαλειοποίηση τους για την αντιστροφή μιας δυνατότητας που δημιουργούν τα νέα ιστορικά δεδομένα όπως επιδιώκουν τα εγχώρια Ρωσικά και Τουρκικά δίκτυα και οι πράκτορες τους.