Φωτογραφία αρχείου Αναχώρηση μεταναστών από το λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης για τον Πειραιά, στα πλαίσια της αποσυμφόρησης του νησιού , Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/ EUROKINISSI)

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Υβριδική απειλή είναι ο συντονισμένος συνδυασμός στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων που μένει σκόπιμα κάτω από το κατώφλι της ένοπλης σύγκρουσης. Ο όρος διαδόθηκε μετά το 2014 και την προσάρτηση της Κριμαίας, και περιγράφει ενέργειες σε «γκρίζα ζώνη», όπου η αναλογική απάντηση είναι δύσκολη. Η «εργαλειοποίηση» της μετανάστευσης είναι μία από τις μορφές της. Στη βιβλιογραφία η ιδέα είναι παλαιότερη: η Kelly Greenhill την ανέλυσε το 2010 ως «καταναγκαστική σχεδιασμένη μετανάστευση», δηλαδή ως μοχλό εκβιασμού ενός κράτους από ένα άλλο.

Το ενωσιακό δίκαιο έδωσε στον όρο νομικό ορισμό με τέσσερα σωρευτικά στοιχεία:

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Στοιχείο Περιεχόμενο Δρων Τρίτη χώρα ή εχθρικός μη κρατικός δρων Ενέργεια Ενθάρρυνση ή διευκόλυνση της μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών προς τα εξωτερικά σύνορα Πρόθεση Αποσταθεροποίηση της Ένωσης ή κράτους-μέλους Ένταση Διακινδύνευση ουσιωδών λειτουργιών του κράτους

Έβρος, 2020

Ο Έβρος είναι η περίπτωση που πλησιάζει περισσότερο στον ορισμό. Στα τέλη Φεβρουαρίου 2020 η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δεν θα εμποδίζει πλέον όσους κατευθύνονται προς την ΕΕ. Πάνω από 13.000 άνθρωποι βρέθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ η Άγκυρα ζητούσε περισσότερη χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες και στήριξη για τις επιχειρήσεις της στη βόρεια Συρία (CIDOB).

Η Αθήνα μίλησε ρητά για υβριδική απειλή και όχι για προσφυγικό ζήτημα. Ενίσχυσε τις δυνάμεις στα σύνορα και ανέστειλε για έναν μήνα την υποβολή αιτήσεων ασύλου. Η πρόεδρος της Επιτροπής χαρακτήρισε την Ελλάδα «ασπίδα» της Ευρώπης και υποσχέθηκε χρηματοδότηση και ανάπτυξη της Frontex (EU Migration Law Blog).

Λιβύη–Κρήτη, 2025–2026

Η Κρήτη είναι σήμερα η κύρια πύλη εισόδου και η πιο αμφιλεγόμενη περίπτωση. Τον Ιούλιο του 2025 η Ελλάδα ανέστειλε για τρεις μήνες την εξέταση αιτήσεων ασύλου όσων έφταναν διά θαλάσσης από τη Βόρεια Αφρική. Το 2026, κατά τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας που μεταδίδει το InfoMigrants, οι αφίξεις στη χώρα ξεπέρασαν τις 37.000 έως τα μέσα Νοεμβρίου, με πάνω από 22.000 στην Κρήτη.

Στις αρχές Νοεμβρίου 2026 περίπου 1.700 άνθρωποι έφτασαν στο νησί σε τρεις ημέρες. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι λιβυκές αρχές σταμάτησαν να συνεργάζονται και συνέδεσε την αύξηση με τις εντάσεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο (Greek Herald).

Αν η σύνδεση αυτή ευσταθεί, η διαδρομή αποκτά υβριδικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει όμως τεκμηριωθεί δημόσια πρόθεση αποσταθεροποίησης, και πολλοί από όσους φτάνουν είναι Σουδανοί που φεύγουν από πόλεμο. Το ίδιο διάστημα, εξάλλου, οι συνολικές παράτυπες διελεύσεις προς την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 23% (Ιούλιος 2025 – Ιούνιος 2026).

Το νομικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1359 για τις καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας είναι σήμερα το βασικό εργαλείο. Ορίζει την εργαλειοποίηση στο άρθρο 1 παρ. 4 στοιχ. β΄ και εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 (Νομοθετικό Παρατηρητήριο ΕΚ).

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Ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής:

Το κράτος-μέλος εξηγεί γιατί κινδυνεύουν ουσιώδεις λειτουργίες του. Η Επιτροπή αξιολογεί αν αρκούν ηπιότερα μέσα και υποβάλλει πρόταση. Το Συμβούλιο εγκρίνει με εκτελεστική απόφαση παρεκκλίσεις και μέτρα αλληλεγγύης, αρχικά για τρεις μήνες.

Οι παρεκκλίσεις αφορούν κυρίως προθεσμίες καταγραφής και τη διαδικασία στα σύνορα. Ο τροποποιημένος Κώδικας Συνόρων Σένγκεν επιτρέπει επιπλέον προσωρινό κλείσιμο ή περιορισμό σημείων διέλευσης, με σεβασμό της αναλογικότητας και του δικαιώματος ασύλου.

Τα όρια είναι σαφή. Η αρχή της μη επαναπροώθησης (άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης, άρθρο 3 ΕΣΔΑ, άρθρα 18–19 του Χάρτη) είναι απόλυτη και δεν επιδέχεται παρέκκλιση. Ο FRA τονίζει ότι το κατώφλι του ορισμού είναι υψηλό και ότι κάθε μέτρο πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο.

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Από αυτό προκύπτει το κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα. Οι μονομερείς αναστολές ασύλου του 2020 και του 2025 θεμελιώθηκαν σε εθνικές πράξεις και σε επίκληση έκτακτης ανάγκης, όχι στον ενωσιακό μηχανισμό. Κατά μία άποψη στη θεωρία, το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου δεν μπορεί να ανασταλεί ούτε σε καθεστώς εργαλειοποίησης. Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν έχει δώσει ακόμη οριστική απάντηση.