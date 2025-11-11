Γράφει η Χριστίνα Αλεξοπούλου τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας.

Η ουσία των νομοσχεδίων είναι το πραγματικό αποτύπωμά τους στην κοινωνία. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», που ψηφίστηκε πρόσφατα και πλέον είναι νόμος του Κράτους, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Τα μέτρα απευθύνονται σε εκείνους που κρατούν ζωντανή τη χώρα και σήκωσαν δυσανάλογα βάρη στα χρόνια της κρίσης: στη μεσαία τάξη, στους νέους, στις οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους στην ελληνική περιφέρεια.

Ας μιλήσουμε ανοιχτά, όπως μιλά καθημερινά η κοινωνία, οι πολίτες που ακούμε και συζητάμε μαζί τους. Τι λένε; Τι αναγνωρίζουν; Ότι αυτή η Κυβέρνηση δουλεύει -και δουλεύει σε όλους τους τομείς. Ότι δεν φτάσαμε στο τέλος της προσπάθειας και ότι απαιτούνται πολλά βήματα ακόμη, έχοντας να αντιμετωπίσουμε ως Κράτος -πολλές φορές- χρόνιες παθογένειες και σε ορισμένες περιπτώσεις τον κακό μας εαυτό, αλλά ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά, με μετρήσιμο αποτέλεσμα!

Οι αρχαίοι μας έλεγαν: «Ἔργῳ καὶ οὐ λόγῳ»: με πράξεις, όχι με λόγια. Και οι πράξεις, σήμερα, μιλούν από μόνες τους.

Ας θυμηθούμε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε τώρα.

Τότε, μια κοινωνία εξαντλημένη από υπερφορολόγηση και ανασφάλεια.

Σήμερα, μια οικονομία που αναπτύσσεται με δυναμική πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, μια χώρα που αναγνωρίζεται πλέον ως πυλώνας οικονομικής και αναπτυξιακής σταθερότητας και μια κυβέρνηση που στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες.

Η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους και εισφορές. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, αφού δημιουργήθηκαν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η χώρα έχει ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα.

Όλα αυτά είναι καρπός δουλειάς, συνέπειας και σχεδίου. Και αυτή η δέσμη μέτρων έρχεται να συνεχίσει ακριβώς αυτή την πορεία.

Με νέες, γενναίες, μειώσεις φόρων, δημοσιονομικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ, για μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες. Με φορολογικά κίνητρα για νέους, με μειώσεις του φορολογικού βάρους για τις οικογένειες με παιδιά και σταδιακή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Αυτό, το τελευταίο μέτρο, έχει τεράστια σημασία, διότι αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο για τις οικογένειες, για να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στον τόπο τους. Σε ορεινά χωριά, σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως στην Αχαΐα, που έχει δεκάδες κοινότητες με λίγους κατοίκους αλλά με μεγάλη ψυχή και θέληση να ζήσουν και να εργαστούν εκεί γεννήθηκαν και αγαπούν.

Η μείωση φόρων στην Περιφέρεια, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, τα κίνητρα για νέες μητέρες, είναι πολιτικές ζωής.

Είναι πολιτικές που κρατούν ανοιχτά τα σχολεία, τα ιατρεία, τις επιχειρήσεις, τις εκκλησίες της υπαίθρου.

Που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή σε κάθε γωνιά της. Την Ελλάδα που δεν τα παρατά.

Δεν υπάρχει ισχυρή πολιτεία, αν η γη της μαραζώνει.

Και εμείς, σήμερα, ενισχύουμε ακριβώς αυτή τη γη: την παραγωγική, την περιφερειακή, την ανθρώπινη Ελλάδα.

Η χώρα έχει αλλάξει επίπεδο.

Στην Υγεία, με έργα, προσλήψεις, ψηφιακές εφαρμογές και νέα νοσοκομεία.

Στην Παιδεία, με σύγχρονα προγράμματα και σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας.

Και βέβαια, στις υποδομές.

Είναι σήμερα ένα μεγάλο εργοτάξιο ανάπτυξης. Από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Πελοπόννησο και από τα νησιά έως την Κρήτη, υλοποιούνται δεκάδες έργα που δημιουργούν θέσεις εργασίας, μειώνουν τις ανισότητες και ενώνουν τη χώρα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο οδικός άξονας Πατρών-Πύργου. Ένα έργο που για χρόνια έμεινε πίσω, που πολλοί πίστεψαν πως δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Και όμως, έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία και σε λίγες μέρες ολοκληρώνονται και τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα, προσφέροντας ασφάλεια, ενισχύοντας τις μεταφορές και την οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης για τη συντήρηση και τη λειτουργία του.

Αυτό είναι το αποτύπωμα της Νέας Δημοκρατίας: Η Ελλάδα των έργων, όχι των λόγων.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, τι έχουμε; Μια αντιπολίτευση βυθισμένη στην τοξικότητα, χωρίς ενιαία φωνή, χωρίς σχέδιο.

Που προσπαθεί να μηδενίσει τα πάντα, επειδή αδυνατεί να πείσει.

Όμως οι πολίτες ξέρουν. Το αποτυπώνουν στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, λέγοντάς μας να τρέξουμε τις μεταρρυθμίσεις -με τα όποια λάθη έχουν γίνει, γιατί όποιος εργάζεται μπορεί να κάνει και λάθη, να αλλάξουμε τις παθογένειες του βαθέως Κράτους που ταλαιπωρούν και να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία.

Οι πολίτες γνωρίζουν ποιος στα δύσκολα στάθηκε με ευθύνη. Ξέρουν ποιος εμπνέει σταθερότητα σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας. Διακρίνουν το μετρήσιμο αποτέλεσμα -στοιχείο που αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης.

Στην πραγματικότητα, αναμετρώνται δύο διαφορετικοί κόσμοι: Από τη μία η συνέπεια, η πρόοδος και τα έργα και από την άλλη η τοξικότητα, χωρίς σχέδιο και προσανατολισμό, που κατακερματίζει ακόμη περισσότερο τους ίδιους του εμπνευστές της.

Η Ελλάδα του σήμερα είναι μια άλλη χώρα. Πιο αισιόδοξη, πιο δυνατή, πιο δίκαιη, με έμφαση στους ανθρώπους της. Γι’ αυτό το μήνυμα είναι καθαρό: Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί. Με σχέδιο, θεσμική συνέπεια, με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας. Αφήνοντας στην άκρη τις δυνάμεις που θέλουν να γυρίσουν πίσω τη χώρα, σπέρνοντας διχασμό, για να θερίσουν θύελλες, όπως στο παρελθόν, το οποίο κανείς και καμιά δεν μπορεί να ξεχάσει: Τότε που ανίερες συμμαχίες, με υπέρμετρο λαϊκισμό και ψεύδη μας έριξαν στα βράχια.