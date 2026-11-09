Το γαλλικό πλοίο «ABEILLE MARENGO» στο λιμάνι του Ηρακλείου, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ενόψει των προπαρασκευαστικών υποθαλάσσιων ερευνών για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου (Great Sea Interconnector). (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

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Το «όλα καλά» του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δείχνει μέχρι την ώρα που γράφονταν τούτες οι γραμμές πως αποκλιμακώνεται η ένταση που διαφαίνονταν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και πως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI) θα ξεκινήσει χωρίς “φουρτούνες” στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Αναμένοντας την έξοδο του γαλλικού πλοίου “Abeille Marengo”, βάσει της NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός Ηρακλείου, για την επανάληψη των ερευνών είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν μερικά πράγματα:

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Οι διακρατικές συνθήκες, συμφωνίες ή -εν προκειμένω- αδειοδοτήσεις γίνονται επισήμως, γραπτώς και δημοσίως ούτως ώστε να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα από τα δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη. Το «όλα καλά» του Φιντάν δείχνει πως παρόλο που το προηγούμενο διάστημα η Τουρκία επιδίωκε διακαώς είτε επίσημο αίτημα αδείας, είτε μια απλή ενημέρωση (έστω από τη γαλλική κυβέρνηση ή εταιρία), δεν έλαβε ούτε καν αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα το έδινε (θριαμβολογούσα) στη δημοσιότητα. Το ίδιο θα είχε πράξει (σε ακόμη πιο υπερθετικό βαθμό) σε περίπτωση που η αδειοδότηση ή έστω ενημέρωση ζητούνταν από την Αθήνα.

Η μόνη χώρα που αδειοδότησε το έργο είναι η Ελλάδα και εφόσον οι ερευνητικές εργασίες ξεκινήσουν, όπως αναμένεται, δύο τινά θα μπορούν να συμβούν στο άμεσο μέλλον:

Το ένα: Η Τουρκία αντιλαμβανόμενη την αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς θα περιοριστεί στην τακτική των παρενοχλήσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών, επικαλούμενη πως μέρος της διαδρομής του πλοίου εισέρχεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τακτική που έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν στο Αιγαίο χωρίς αντίκρισμα, και το έργο (δεδομένου της παρουσίας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού) θα συνεχίσει έστω με εμπόδια.

Το άλλο: Παρά τις κατευναστικές δηλώσεις Φιντάν, ο σκληροπυρηνικός πυρήνας της Τουρκίας (ΥΠΕΞ, στρατός, Μπαχτσελί) να επιχειρήσουν θερμό επεισόδιο επί του πεδίου, γνωρίζοντας πως εάν η πόντιση ολοκληρωθεί (με μόνη αδειοδότηση της Ελλάδας, συμμετοχή της Γαλλίας και χρηματοδότηση της Ε.Ε.) θα υπάρξει τετελεσμένο που θα βάζει ταφόπλακα στο (ήδη πληγωμένο διεθνώς) τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ακόμη και σε αυτή την απευκταία εξέλιξη η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη: Αν το 2020 με πεπαλαιωμένα και ανεπαρκή οπλικά συστήματα είχε αποκρούσει τον τουρκικό στόλο στο Αιγαίο, σήμερα με το ισχυρό πολεμικό μας ναυτικό και την αναβαθμισμένη πολεμική μας αεροπορία θα απαντήσει καταλλήλως.

Σε κάθε περίπτωση πάντως -πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με Τούρκο- υποχρεούμεθα να ήμαστε σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες (και στους δίσεκτους) κάθε χρόνο.

Σωτήρης Κύρμπας