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Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν περνούν απλώς από το ημερολόγιο. Σε σταματούν. Σε γυρίζουν πίσω. Ξυπνούν μνήμες που ίσως πίστευες ότι είχες αφήσει πίσω σου αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάπου μέσα σου.

Για μένα η 25η Νοεμβρίου είναι μια τέτοια ημέρα.

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Δεν μπορώ να μιλήσω για τη βία σαν να αφορά μόνο κάποια άλλη γυναίκα κάποια ιστορία που διάβασα ή άκουσα. Έχω βιώσει σωματική και λεκτική βία. Έχω γνωρίσει τον φόβο. Και έχω γνωρίσει εκείνη τη σιωπή που πολλές φορές γίνεται καταφύγιο όχι επειδή δεν έχεις κάτι να πεις αλλά επειδή φοβάσαι τι μπορεί να συμβεί αν το πεις.

Κι εγώ φοβήθηκα.

Φοβήθηκα να μιλήσω. Φοβήθηκα να αντιδράσω. Φοβήθηκα τις συνέπειες, τις αντιδράσεις, το μετά. Και ίσως το πιο δύσκολο δεν ήταν μόνο όσα έζησα αλλά όσα ακολούθησαν μέσα μου.

Οι ενοχές.

Γιατί δεν μίλησα νωρίτερα; Γιατί δεν αντέδρασα; Γιατί επέτρεψα να συμβούν πράγματα που δεν μου άξιζαν;

Είναι σκληρό να κουβαλάς όχι μόνο τον πόνο όσων σου συνέβησαν αλλά και την ευθύνη που λανθασμένα φορτώνεις στον εαυτό σου.

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Να γυρίζεις πίσω και να κρίνεις τη γυναίκα που ήσουν τότε με τη δύναμη και τη γνώση που έχεις σήμερα.

Όμως σήμερα προσπαθώ να δω εκείνη τη γυναίκα διαφορετικά. Δεν θέλω να την κατηγορώ επειδή σώπασε. Δεν θέλω να την κρίνω επειδή φοβήθηκε. Θέλω να καταλάβω πως τότε έκανε ό,τι μπορούσε για να αντέξει.

Η βία δεν είναι μόνο τα χτυπήματα. Είναι και οι λέξεις που σε διαλύουν λίγο λίγο. Είναι η απαξίωση, η απειλή, ο έλεγχος, η προσπάθεια να πιστέψεις πως δεν αξίζεις κάτι καλύτερο.

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Είναι να χάνεις κομμάτια του εαυτού σου προσπαθώντας να αποφύγεις την επόμενη έκρηξη.

Και κανείς δεν έχει δικαίωμα να ρωτά μια γυναίκα γιατί δεν έφυγε νωρίτερα χωρίς πρώτα να αναρωτηθεί τι ήταν αυτό που την έκανε να φοβάται τόσο ώστε να μην μπορεί να φύγει.

Γράφω γιατί ξέρω πως υπάρχουν γυναίκες που σήμερα διαβάζουν αυτές τις γραμμές και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Γυναίκες που δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Που χαμογελούν στους γύρω τους και επιστρέφουν σε μια πραγματικότητα που κανείς δεν γνωρίζει. Που αναρωτιούνται αν φταίνε οι ίδιες.

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Θέλω να τους πω κάτι που ίσως χρειάστηκε κι εγώ χρόνο για να καταλάβω.

Δεν φταις. Δεν φταις επειδή φοβήθηκες. Δεν φταις επειδή σώπασες. Δεν φταις επειδή χρειάστηκες χρόνο για να βρεις τη δύναμή σου.

Και δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν πόσο πόνεσες για να αξίζεις να σε πιστέψει.

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Σήμερα επιλέγω να μιλήσω. Όχι επειδή δεν φοβάμαι πια όσα θυμάμαι αλλά επειδή δεν θέλω ο φόβος να έχει για πάντα τον τελευταίο λόγο.

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Ίσως αυτή να είναι η αρχή της δικής μου συμφιλίωσης με εκείνη τη γυναίκα που κάποτε δεν μπόρεσε να μιλήσει.

Και αν μία γυναίκα διαβάζοντας αυτό το κείμενο νιώσει ότι δεν είναι μόνη τότε άξιζε να γραφτεί.

Γιατί η σιωπή μιας γυναίκας δεν είναι συγκατάθεση. Ο φόβος της δεν είναι αδυναμία. Και η βία δεν ήταν ποτέ δικό της λάθος.

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Ας μάθουμε να ακούμε τις γυναίκες. Ας σταματήσουμε να τις ρωτάμε γιατί δεν μίλησαν και ας αρχίσουμε να δημιουργούμε έναν κόσμο όπου δεν θα φοβούνται να το κάνουν.