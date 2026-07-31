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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, η θητεία του οποίου λήγει τέλος του χρόνου, θυμήθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει το κυπριακό ζήτημα και κατηφόρισε με την παρέα του στη Μεσόγειο να πάρει τον αέρα του και να προσθέσει στην υστεροφημία του και τη δική του δήθεν προσπάθεια για την επίλυση του κυπριακού!

Και άρχισαν τα καλωσορίσματα μαζί με μεγαλόστομες κυβερνητικές δηλώσεις από Κύπριους και Ελλαδίτες, οι οποίοι εξήραν το ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών!

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Και διαλαλούν μάλιστα ότι αυτή τη φορά οι συνομιλίες δεν ξεκινούν από το μηδέν αλλά από εκεί που σταμάτησαν το 2017 στον Κραν Μοντανά!

Γρήγορα όμως οι Τούρκοι τους προσγείωσαν στην πραγματικότητα και ευθύς εξαρχής απέκλεισαν κάθε συζήτηση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Και με απλό τρόπο το ξεκαθάρισαν τόσο στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ όσο και στην ελληνοκυπριακή πλευρά ότι η λύση είναι μία: δύο ξεχωριστά και κυρίαρχα κράτη!

Αλλά Ελλάδα και Κύπρος συνεχίζουν να επιμένουν σθεναρά και με πίστη στις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας και στις αρχές του διεθνούς δικαίου, αδιαφορώντας για τις τουρκικές αξιώσεις.

Και περιμένουν διακαώς αυτή τη φορά την ανακοίνωση της διευρυμένης 5+1 συνάντησης, στην οποία πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου για την επίλυση του ζητήματος!

Ενώ οι Τούρκοι από την Άγκυρα και τα κατεχόμενα μειδιούν ειρωνικά…

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Αντί λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος να θέσουν ως απαράβατο όρο ότι για την έναρξη της όποιας συζήτησης πρέπει πρώτα να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα που αιματοκύλισαν το νησί μαζί με τους εποίκους που κατέκλεψαν το βιός και τις περιουσίες διακοσίων χιλιάδων Κυπρίων, ποιούν την νήσσαν!

Βλέπετε, φοβούνται μήπως χαρακτηριστούν ως αδιάλλακτοι, ανένδοτοι και ασυμβίβαστοι και τελικά τους καταλογιστεί η ευθύνη ότι δεν προχωρούν αυτές οι δήθεν μεγαλόπνοες συζητήσεις για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, στις οποίες εξισώνεται ο θύτης και το θύμα!

Και κάπως έτσι όπως λέει και ο θυμόσοφος ελληνικός λαός «ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι!

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Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.

https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis

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