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Στόχος της επόμενης διευρυμένης διάσκεψης είναι η ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει απόλυτα δεσμευμένος στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο που είχε διαμορφωθεί μέχρι το 2017.

Οι προσπάθειες για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών θα συνεχιστούν με τη συμβολή της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών, αν και η πρόοδος σε αυτό το πεδίο θεωρείται θετική εξέλιξη.

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Αισιόδοξος για τις προοπτικές επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Όπως ανέφερε, στόχος της επόμενης διευρυμένης διάσκεψης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διήμερο επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία, εκτιμώντας πως υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την επόμενη φάση της διαδικασίας.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι από τις επαφές προέκυψαν τρία βασικά συμπεράσματα, τα οποία, όπως είπε, επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της δέσμευσης του ΟΗΕ στις αποφάσεις και το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων το επόμενο διάστημα.

Πηγή: Reuters

Τα τρία συμπεράσματα και ο στόχος της επόμενης διάσκεψης

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι από τις επαφές με τον Αντόνιο Γκουτέρες προέκυψαν τρία βασικά συμπεράσματα. Όπως είπε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παραμένει «απόλυτα δεσμευμένος» στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή σε όσα είχαν συμφωνηθεί έως τη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά το 2017.

Παράλληλα, επισήμανε ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν η πρώτη που έδωσε θετική απάντηση.

Ο Κύπριος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν τόσο μέσω της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, όσο και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επόμενη διευρυμένη διάσκεψη.

«Στόχος είναι να πάμε σε αυτή τη διάσκεψη και να υπάρξει θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε επίσης ότι οι συνομιλίες των τελευταίων δύο ημερών «έχουν ξεκαθαρίσει τον επιδιωκόμενο στόχο» και, όπως ανέφερε, «δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ποιος είναι αυτός».

Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, διευκρίνισε ότι δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο πως οποιαδήποτε πρόοδος στο συγκεκριμένο πεδίο θα αποτελούσε θετική εξέλιξη.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή διατηρείται ως βάση της διαδικασίας το διαπραγματευτικό κεκτημένο έως το Κραν Μοντανά, στοιχείο που η Λευκωσία θεωρεί καθοριστικό για τη συνέχιση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.