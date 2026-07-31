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Το Κυπριακό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η προοπτική επανέναρξης της άτυπης διάσκεψης «5+1» βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ζωηρής συζήτησης ανάμεσα στον Τέρενς Κουίκ και τον Πάνο Κολιοπάνο. Οι δύο δημοσιογράφοι διαφώνησαν έντονα για το κατά πόσο ο διάλογος με την Άγκυρα μπορεί να αποδώσει, με τον Κολιοπάνο να υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υιοθετήσει πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, η οποία εξακολουθεί να κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Τέρενς Κουίκ υπερασπίστηκε τη διαχρονική ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτός μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με στόχο μια ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία. Η συζήτηση επεκτάθηκε στον ρόλο του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στις πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις να αποτυπώνουν το διαρκές δίλημμα ανάμεσα στη διπλωματία και την αποτρεπτική πολιτική απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

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