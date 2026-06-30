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Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει μια ιστορική τουρκική πολυδιάστατη “απειλή” σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο ισοζύγιο στρατιωτικών εξοπλισμών.

Η περίοδος της αντιμετώπισης των απειλών της Τουρκίας με την κατευναστική νοοτροπία “όχι στην βάρδια μου” τελείωσε.

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Τα κύρια θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Εξωτερικών άμεσα είναι:

Α. Η Εσωτερική Νομιμοποίηση της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας

Από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο η Τουρκία εκτιμάται ότι θα προσπαθήσει να χωρίσει το Αιγαίο στην μέση.

Εάν αυτό πραγματοποιηθεί , σημαίνει ότι τα εκτελεστικά όργανα της Τουρκίας (Πολεμικό Ναυτικό Λιμενικό Σώμα) θα παραβιάζουν όλα τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου – και όχι μόνο – ενώ τα τουρκικά αλιευτικά θα φθάνουν μέχρι από Θάσο , Σαμοθράκη, Εύβοια, Κυκλάδες, Ικαρία , Καστελόριζο σε de facto συγκυριαρχία στο Αιγαίο.

Β. Σύνθεση Μονομερών Αξιώσεων της Τουρκίας

Θέματα μονομερώς υποστηριζόμενα από την Τουρκία θα συνδεθούν μεταξύ τους, όπως Έρευνας & Διάσωσης, Γκρίζων Ζωνών, Αποστρατικοποίηση Νησιών, Πεδία Βολών και Ασκήσεων στο μέσον του Αιγαίου, παραβιάσεις του Εθνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου, Περιβαλλοντικά Πάρκα, Ερευνών Υδρογονανθράκων.

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Όλα αυτά θα επιφέρουν τριβές στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, εντάσεις, κρίσεις, αμφισβητήσεις οι οποίες θα ενταθούν.

Η Ελλάδα έχει ήδη αργήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνο με τις απλές “ετυμηγορίες” της ΕΕ.

Μοναδική διπλωματική ευκαιρία αποτελεί η αποκάλυψη της Τουρκίας μέσα στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την 07 και 08 Ιουλίου στην Άγκυρα.

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Γ. Πώληση Κινητήρων Μαχητικών Αεροσκαφών από τις ΗΠΑ στην Τουρκία

Η Ελλάδα έχει μόλις 15 με 20 μέρες να μπλοκάρει την χορήγηση των 80 κινητήρων F110 για την επιτάχυνση ολοκλήρωσης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ.

Εάν το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν αντιλαμβάνονται την τουρκική απειλή προς την Ελλάδα, η χώρα μας έχει υποχρέωση να το δώσει να το καταλάβουν ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

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Δ. 3ο ΝΑΤΟΪΚΌ Στρατηγείο στην Τουρκία

Η Τουρκία επιθυμεί να εγκαταστήσει και 3ο μεγάλο Πολυεθνικό Στρατηγείο Επιπέδου Σώματος Στρατού στα Άδανα μετά το NRDC στην Κωνσταντινούπολη και το και το NATO Land Command στην Σμύρνη, με κύρια αποστολή τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διοίκηση Μεγάλων Χερσαίων Δυνάμεων στη νοτιοανατολική περιοχή της Συμμαχίας κοντά στη Συρία και το Ισραήλ

Η χώρα μας θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο μεγάλο Πολυεθνικό Στρατηγείο στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Έβρου δίνοντας μια μεγάλη ώθηση στο μεγάλο Δημογραφικό Πρόβλημα του Νομού, με θέσεις εργασίας, με μεγάλες συγκοινωνιακές προοπτικές σε εγκαταστάσεις έτοιμες που έχουν στην περιοχή από συγχωνεύσεις Σχηματισμών

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Αποκάλυψη της Τουρκίας στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

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Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι ενδεχόμενη νομιμοποίηση της Γαλάζιας Πατρίδας σημαίνει ΆΜΕΣΑ την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 νμ. Μόνο αυτό το αντίμετρο υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο και η πολιτική ηγεσία το γνωρίζει.

Οι περισπούδαστες θεωρίες του Υπουργού Εξωτερικών ότι δεν παράγει “τετελεσμένα” και δεν αποτελεί “διεθνές δίκαιο” είναι απλές δικαιολογίες που προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες πολίτες για την αδράνεια της κατευναστικής εξωτερικής πολιτικής του “φοβικού συνδρόμου του πολέμου” ή “τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο” ή τελευταία “θα επεκτείνουμε τα Χωρικά Ύδατα όταν το αποφασίσουμε εμείς” δηλαδή στο απώτερο μέλλον γενικά και αόριστα.

Εάν όμως η Ελλάδα δεν θέλει να χαλάσει το profile της Τουρκίας μέσα στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποκαλύπτοντας τις τουρκικές απειλές, αυτό αποτελεί αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας και επιβεβαιώνει επίσημα τον κατευνασμό.

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