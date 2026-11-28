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Είναι εννιά το βράδυ. Το τραπέζι μόλις μαζεύτηκε, το πλυντήριο πιάτων δουλεύει και από το δωμάτιο ακούγεται ένα χαρούμενο «τελείωσα!». Η εργασία της Ιστορίας, που το μεσημέρι έμοιαζε βουνό, έγινε σε είκοσι λεπτά. Ο γονιός ρίχνει μια ματιά στο τετράδιο. Καθαρά γράμματα, σωστές απαντήσεις, και κάποιες λέξεις που το παιδί του δεν έχει πει ποτέ. Μένει για λίγο εκεί, με μια ερώτηση που δεν ξέρει αν πρέπει να κάνει.

Τον Μάιο τα υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έβγαλαν την πρώτη κοινή υπουργική απόφαση για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία (ΚΥΑ 55909/Δ6/2026). Είναι ένα προσεκτικό κείμενο. Για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας ορίζει ότι η χρήση είναι εθελοντική, γίνεται με την εποπτεία εκπαιδευμένου καθηγητή και δεν επιτρέπεται στα διαγωνίσματα, εκτός αν ο καθηγητής το επιτρέψει ρητά. Γράφει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει «να υποστηρίζει, όχι να υποκαθιστά, τη μαθησιακή διαδικασία». Δεν δέχεται εργασίες που έχουν φτιαχτεί «εξ ολοκλήρου ή κατά σημαντικό βαθμό» από μηχανή. Και συστήνει κάτι που θα το υπέγραφε κάθε γονιός: «την αποφυγή υπέρμετρης εξάρτησης από αυτοματοποιημένη βοήθεια».

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Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια. Η απόφαση αφορά όσα γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, μέσα στο σχολείο ή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το διάβασμα στο σπίτι, εκεί όπου γράφονται οι περισσότερες εργασίες, μένει απ’ έξω. Και λογικό είναι. Κανένα υπουργείο δεν μπαίνει στο παιδικό δωμάτιο στις εννιά το βράδυ. Εκεί μπαίνει μόνο ο γονιός.

Ο γονιός που δεν ξέρει αν πρέπει να ρωτήσει

Οι περισσότεροι γονείς με τους οποίους μιλάω δεν φοβούνται την τεχνολογία. Τη χρησιμοποιούν κι αυτοί στη δουλειά τους. Αυτό που τους απασχολεί είναι πιο ήσυχο και πιο προσωπικό: δεν ξέρουν πού σταματά η βοήθεια και πού αρχίζει η αντιγραφή. Και δεν θέλουν να μπουν στη θέση του αστυνόμου απέναντι στο ίδιο τους το παιδί.

Κάποιοι απαγορεύουν τα πάντα και μετά ανακαλύπτουν την εφαρμογή στο κινητό. Άλλοι αφήνουν το παιδί ελεύθερο, γιατί «έτσι θα δουλεύει κι αύριο». Οι πιο πολλοί βρίσκονται κάπου στη μέση: κουρασμένοι, με ενοχές που δεν προλαβαίνουν να κάτσουν δίπλα του κάθε βράδυ. Και όσο το παιδί μεγαλώνει, από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο κι από εκεί στο Λύκειο, τόσο λιγότεροι γονείς θυμούνται πώς λύνεται μια άσκηση Φυσικής ή μια εξίσωση δευτέρου βαθμού για να το ελέγξουν. Κάπου εκεί πολλές οικογένειες αρχίζουν να σκέφτονται ιδιαίτερα, φροντιστήριο ή online μαθήματα. Συχνά όχι επειδή το παιδί τα χρειάζεται, αλλά επειδή οι ίδιοι νιώθουν ότι δεν φτάνουν.

Το παιδί, από την πλευρά του, δεν κάνει κάτι κακό. Κάνει αυτό που θα έκανε κάθε άνθρωπος με ένα εργαλείο που λύνει το πρόβλημα αμέσως. Αν είχαμε κι εμείς στα δεκατέσσερα ένα ChatGPT στην τσέπη, μάλλον θα κάναμε το ίδιο.

Πέντε κανόνες που μπορούμε να δανειστούμε από το σχολείο

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια η απόφαση δίνει στους γονείς μια καλή βάση. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε κάτι καινούργιο. Αρκεί να φέρουμε το πνεύμα της στο σπίτι, με τον δικό μας τρόπο.

1. Πριν από το διαγώνισμα, χωρίς βοήθεια. Τη μέρα πριν από ένα διαγώνισμα, το παιδί λύνει μόνο του δυο τρεις ασκήσεις, όπως θα τις λύσει αύριο στην τάξη. Εκεί φαίνεται τι έχει καταλάβει, και για εκείνο και για εμάς.

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2. Πρώτα η προσπάθεια, μετά το εργαλείο. Δέκα λεπτά με την άσκηση πριν ανοίξει οτιδήποτε. Η δυσκολία δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι η στιγμή που το μυαλό δουλεύει.

3. Ρωτάμε για εξήγηση, όχι για έτοιμο κείμενο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξηγήσει ένα βήμα ή να δώσει ένα παράδειγμα. Την εργασία τη γράφει το παιδί, με τις δικές του λέξεις, ακόμη κι αν βγει λιγότερο «τέλεια».

4. «Πώς το σκέφτηκες;» Δεν χρειάζεται να ξέρουμε εμείς τη λύση. Αν το παιδί μπορεί να μας πει με δικά του λόγια πώς έφτασε εκεί, τότε η άσκηση είναι δική του.

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5. Τα προσωπικά μένουν εκτός. Η απόφαση απαγορεύει να μπαίνουν σε τέτοια εργαλεία ονόματα, φωτογραφίες, βαθμοί ή στοιχεία υγείας. Ο ίδιος κανόνας αξίζει να ισχύει και στο σπίτι.

Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι

Κανένας γονιός δεν θα τα κάνει όλα αυτά κάθε βράδυ. Δεν πειράζει. Αυτό που μένει στο παιδί δεν είναι ο κανόνας. Είναι η αίσθηση ότι στο σπίτι η προσπάθειά του φαίνεται, ότι το «δεν το καταλαβαίνω» δεν είναι ντροπή και ότι κάποιος ενδιαφέρεται για το πώς σκέφτηκε, όχι μόνο για το αν βρήκε το σωστό.

Το σχολείο απέκτησε τους κανόνες του. Στο σπίτι τους γράφουμε εμείς, και μάλλον δεν χρειάζεται να είναι πολλοί. Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή είναι και η πιο μικρή: την επόμενη φορά που θα ακούσουμε «τελείωσα!», να μην απαντήσουμε «μπράβο» από την κουζίνα, αλλά να πάμε να κάτσουμε πέντε λεπτά δίπλα του.

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