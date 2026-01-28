Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, που είχαν βάρδια την ώρα του συμβάντος. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην εθνική οδό Τρικάλων - Καρδίτσας. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)

Η σκέψη όλων των Ελλήνων αυτές τις ημέρες είναι με τις οικογένειες των γυναικών στα Τρίκαλα που χάθηκαν τόσο άδικα σε ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα εργατικό δυστύχημα!

Πώς είναι όμως δυνατόν με όλη αυτή την πρόοδο της τεχνολογίας στην εποχή μας, να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι εγκλωβισμένοι στον χώρο της εργασίας τους;

Υπήρξαν οι αναγκαίοι έλεγχοι των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και οι κανόνες ασφαλείας και προστασίας των εργαζόμενων σε μία σύγχρονη βιομηχανία;

Είναι πράγματι πολλά τα ερωτήματα στα οποία οι αρμόδιες κρατικές αρχές καλούνται να απαντήσουν και βέβαια το λόγο έχει η δικαιοσύνη για να αποφανθεί και όχι τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δικαστήρια που συνήθως στήνονται σε τέτοιες περιπτώσεις στη χώρα μας.

Πέραν όμως των ερωτημάτων και των ερευνών των αρμοδίων αρχών, η πραγματικότητα δεν παύει να είναι σκληρή και αδυσώπητη:

-έχουμε μία τραγωδία με πέντε γυναίκες, πέντε μητέρες, πέντε σκληρά εργαζόμενες για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να ζήσουν τις οικογένειες τους, οι οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο σε νυκτερινή βάρδια που την επέλεξαν για να μπορούν να βλέπουν και να φροντίζουν τα παιδιά τους την ημέρα.

-έχουμε και ένα κράτος, μια οργανωμένη πολιτεία, που υπάρχει για την προστασία των πολιτών, όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, πολύ δε περισσότερο των ευάλωτων πολιτών όπως, για παράδειγμα, οι εργαζόμενες μητέρες υπό σκληρές και αντίξοες συνθήκες.

Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτή η οργανωμένη πολιτεία, ως ελάχιστο φόρο τιμής στην εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα, να προβεί συμβολικά στην κήρυξη μιας ημέρας εθνικού πένθους, ενός λεπτού σιγή σε όλους τους θεσμούς της πολιτείας, ενός λεπτού σιγή στη Βουλή των Ελλήνων;

Γιατί όταν χάνονται ζωές επωνύμων η πολιτεία αποφασίζει οι κηδείες τους να γίνονται δημοσία δαπάνη, συνοδευόμενες με τιμές και μεγαλειώδεις επικήδειους;

Είναι διαφορετική η αξία της ζωής ενός επωνύμου και ενός ανωνύμου;

Μήπως να το σκεφθούν οι αρμόδιοι και να πράξουν αναλόγως;

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας.