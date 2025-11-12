Δυσφορεί η Τουρκία αισθανόμενη ότι κλιμακώνεται εκείνο που η ίδια εκλαμβάνει ως στρίμωγμά της, από την παρατηρούμενη περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Ισραήλ. Και αυτός είναι προφανώς ο λόγος ώστε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην ομιλία του κατά την τελετή έναρξης της 41ης Συνόδου της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, την παρελθούσα Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, αναφώνησε ως μέγα «ιμπεριαλιστικό» μάλιστα κίνδυνο απομόνωσης της Τουρκίας, τις κινήσεις των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο:

«Λαμβάνουμε ισχυρά μηνύματα ότι η νήσος της Κύπρου επιδιώκεται να προστεθεί στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που στήνεται στην περιοχή μας», είπε ο Ερντογάν.

– Δεδομένων των ανέκαθεν διακηρυγμένων οραματισμών και κλιμακούμενων επιμόνως σχεδίων και ενεργειών του δικού του νεο-οθωμανικού επεκτατισμού, ο Ερντογάν, «κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια», κατήγγειλε το… «μενού τού νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού».

– Κι έσπευσε ν’ απευθύνει κάλεσμα προς τον ισλαμικό κόσμο για να στηρίξουν το παράνομο τουρκικό κατοχικό ψευδοκράτος (της πλειονότητας Τούρκων εποίκων και μειονότητας Τουρκοκυπρίων) στα σκλαβωμένα από τον Αττίλα 1974 εδάφη της Κύπρου:

«Θεωρώ – τούς είπε ο Ερντογάν – πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αλληλεγγύη του [ισλαμικού] οργανισμού μας προς τον τουρκοκυπριακό λαό. Περιμένω από εσάς να βάλετε ακόμα περισσότερο πλάτη στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Αλλάχ επιτρέποντος και εμείς ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο τον τουρκοκυπριακό λαό και θα είμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του»…

Επισείοντας, ισλαμιστί, τον κίνδυνο «νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού» εναντίον τους στην περιοχή, ο νυν… «αντι-ιμπεριαλιστής» Τούρκος μονοκράτορας επί 23 έτη, ορκισμένος στον Αλλάχ νεο-οθωμανιστής, εννοεί προφανέστατα τις ΗΠΑ, τον Ισραήλ, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Και δη στο αναθερμαινόμενο εσχάτως σχήμα «Τρεις Συν Μία» (3+1). Που αφορά και την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδος και τις διά θαλάσσης διαδρομές τροφοδότησης, μέσω Ελλάδος, της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό φυσικό αέριο LNG και τη συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών στην αναζήτηση υποθαλασσίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις ΑΟΖ και της Κύπρου και της Ελλάδος.

– Είναι έκδηλα σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, μιλώντας ενώπιον των Αμερικανών Υπουργών στη Σύνοδο Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στην Αθήνα, ονομάτισε επακριβώς τα πράγματα, χωρίς να μασήσει τα λόγια του: «Δεν μπορεί το ρωσικό αέριο να εισέρχεται από την πίσω πόρτα μέσω Τουρκίας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εχει ήδη, λοιπόν, με πόνο και θλίψη στην Άγκυρα, σημειωμένη ο Ερντογάν και την συντελεσθείσα έμπρακτη πλέον αναβάθμιση των σχέσεων ΗΠΑ – Κυπριακής Δημοκρατίας στην στρατιωτική συνεργασία, με την κατάργηση του αμερικανικού «εμπάργκο» όπλων προς την Κύπρο, εναντίον της οποίας ξιφούλκησε και ο ίδιος μαζί με τους υποτελείς του στο κατοχικό ψευδοκράτος του Αττίλα.

– Ο Ερντογάν αισθάνεται ότι, παρά τις υμνωδίες που του απευθύνει αφειδώς και δημοσίως ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και παρά την θεαματική εκδούλευση που ο Τούρκος πρόεδρος προσέφερε στον Τραμπ και στον Νετανιάχου για τον εξαναγκασμό της «προστατευόμενής» του Χαμάς σε συνθηκολόγηση, απομένει τεράστιο κεφάλαιο για να συμμορφωθεί η Άγκυρα στις επιταγές της Ουάσιγκτον:

– Πρωτίστως, ως προς τις σχέσεις Ερντογάν με τον Πούτιν της Ρωσίας. Κεφάλαιο συμμόρφωσης που ο Τούρκος Πρόεδρος γνωρίζει πως δεν εξισορροπείται με τις προσφορές τις οποίες του επιδαψίλευσαν πομπωδώς στο «ΑΚ παλάτι» της Άγκυρας, ο της Βρετανίας Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με τα μαχητικά αεροσκάφη Γιουροφάιτερ.

– Και είναι βέβαιο πως ο Ερντογάν εκλαμβάνει ευθέως ως κλιμάκωση και εντατικοποίηση των αμερικανικών πιέσεων για συμμόρφωσή του, την θεαματική κάθοδο στην Αθήνα την παρελθούσα Πέμπτη, 6.11.2025, από τις ΗΠΑ των Chris Wright, Υπουργού Ενέργειας, Doug Burgum, Υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Michael Rigas, Υφυπουργού Εξωτερικών.

– Ιδίως μάλιστα την πραγματοποιηθείσα στην Αθήνα «3+1 Format Greece – Cyprus – Israel – USA ATHENS 6th NOVEMBER 2025» συνάντηση των «Τριών Συν Μίας» Υπουργών Ενέργειας της Ελλάδος Σταύρου Παπασταύρου, της Κύπρου Γιώργου Παπαναστασίου, του Ισραήλ Έλι Κοέν, των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ.

Στην κοινή ανακοίνωση των υπουργών, μετά τη συνάντηση των Αθηνών, οι τέσσερεις κυβερνήσεις Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ «υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία της εταιρικής τους σχέσης ως βασικού μοχλού για την περιφερειακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των υφιστάμενων και μελλοντικών διασυνδέσεων στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Μαζί, αυτές οι πρωτοβουλίες, αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο ασφαλές και διασυνδεδεμένο ενεργειακό μέλλον για την Ανατολική Μεσόγειο. Συμφώνησαν η επόμενη συνάντηση να φιλοξενηθεί στην Ουάσιγκτον».

Εξ αιτίας όλων αυτών των γεγονότων, μέσα στο πλέγμα των γενικότερων περιστάσεων που συντρέχουν στην περιοχή και στην παγκόσμια σκακιέρα, κύριο ερώτημα που ενδιαφέρει Κύπρο και Ελλάδα είναι:

– Ποιες μεθοδεύσεις θα επιλέξει ο Ερντογάν για ν’ αντιμετωπίσει το στρίμωγμα της Τουρκίας, που ήδη αισθάνεται και με τα περί «νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού» εναντίον της Τουρκίας στην Κύπρο, ομολογεί;

– Πώς, άραγε, θα αποτυπωθούν στους επικείμενους σχεδιασμούς τουρκικής τακτικής στο Κυπριακό, στο Αιγαιακό, στις ελλαδο-τουρκικές σχέσεις αφενός και στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ αφετέρου, οι μεθοδεύσεις Ερντογάν για ν’ απαλλαγεί από το στρίμωγμα;

– Και ποιον, άραγε, την Αθήνα ή μήπως την Λευκωσία, θα στοχοποιήσει ως τον πλέον «αδύναμο κρίκο», προσφερόμενο για αποδοτικότερους τουρκικούς ελιγμούς;

Απαντήσεις, ως προς την Λευκωσία, ίσως διαφανούν στο προσεχές χρονικό διάστημα, με τις εντολές που θα δώσει ο Ερντογάν όταν προσκαλέσει στην Άγκυρα τον νέο επικεφαλής τής υποτελούς διοίκησης τού ψευδοκράτους του Αττίλα, τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Και την στάση αμφοτέρων, Τουρκίας και ψευδοκράτους, στις επικείμενες διαδικασίες υπό την αιγίδα του Γ.Γρ. του ΟΗΕ Αντόνιο Μανουέλ ντε Ολιβέιρα Γκουτέρες και της απεσταλμένης του Μαρίας Άγκελα Ολγκίν Κουεγιάρ για την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό.

– Εάν η Άγκυρα επιτύχει διευθετήσεις, με προδιαγραφόμενη «λύση» την τελική περιαγωγή του συνόλου τής Κύπρου υπό τον στρατηγικό έλεγχο της Τουρκίας, τότε θα κατορθώσει να ξηλώσει και το ασφυκτικό για την ίδια σχήμα «Τρεις Συν Μία», διεισδύοντας συνάμα διά της «λύσης» και στην Ευρωπαϊκή Ένωση…

Πρώτη δημοσίευση Σημερινή

