Η υβριδική εργασία, γεννήθηκε μέσα από την πανδημία Covid-19 και ώθησε εργαζόμενους και επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέους τρόπους λειτουργίας, αποδεικνύοντας ότι πολλά επαγγέλματα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά από το σπίτι. Όταν η κρίση άρχισε να υποχωρεί, το «hybrid» μοντέλο, σταδιακά υιοθετήθηκε το οποίο σήμερα αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές μεταμορφώσεις στον κόσμο της εργασίας. Η υβριδική εργασία συνδυάζει εργασία από το σπίτι και στο γραφείο μέσα στην ίδια εβδομάδα. Στόχος του μοντέλου, είναι να αξιοποιήσει τόσο την άνεση και την ελευθερία που προσφέρει η εργασία από το σπίτι όσο και τη φυσική συνεργασία και τη διαδραστικότητα του γραφείου.

Οι επιχειρήσεις πλέον το χρησιμοποιούν και σαν δέλεαρ για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν νέα ταλέντα, μέσα από ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος επιτρέποντας προσλήψεις ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένα μέρη και οι οποίοι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν ή να ζήσουν κοντά στην εταιρεία με αποτέλεσμα να βελτιώνει σημαντικά τις δυνατότητες στελέχωσης και να αυξάνει την ποικιλομορφία των ομάδων.

Τα πλεονεκτήματα του υβριδικού μοντέλου εργασίας είναι πολλαπλά, όπως το να βελτιώνει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να μειώνει τον χρόνο και το κόστος των μετακινήσεων, να περιορίζει το άγχος και να διευκολύνει την οργάνωση του προγράμματος. Η εργασία από το σπίτι μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, καθώς το σπίτι προσφέρει ησυχία, λιγότερους περισπασμούς και μεγαλύτερη συγκέντρωση για εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Επιπλέον, ενισχύει την ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων μιας και η ευελιξία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιλογής εργασίας, ειδικά για τις νεότερες γενιές. Επίσης, όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι αξιολογούνται με βάση το αποτέλεσμα και όχι τη φυσική παρουσία, ενισχύεται το «engagement», μειώνεται η πιθανότητα αποχώρησης και βελτιώνονται οι εργασιακές σχέσεις.

Παράλληλα, το υβριδικό μοντέλο βελτιώνει επίσης τη συνεργασία, συνδυάζοντας προγραμματισμένες φυσικές συναντήσεις για «brainstorming», στρατηγικές συζητήσεις, εκπαίδευση ή απλώς κοινωνική αλληλεπίδραση με ημέρες αφιερωμένες σε ατομική εργασία. Έτσι οι ομάδες διατηρούν συνοχή, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται καθημερινά στον ίδιο χώρο. Φυσικά, υπάρχουν και οικονομικά οφέλη αφού οι εργαζόμενοι εξοικονομούν χρόνο και χρήμα από μετακινήσεις, γεύματα και καθημερινά έξοδα, ενώ οι εταιρείες μειώνουν το κόστος λειτουργίας γραφείων, ενέργειας και εξοπλισμού. Μακροπρόθεσμα το μοντέλο μπορεί να είναι πιο βιώσιμο για όλους.

Ωστόσο, το μοντέλο αυτό και έχει τις προκλήσεις της. Μία από τις πιο συχνές είναι ο κίνδυνος άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων. Το λεγόμενο «proximity bias» (η τάση των managers να ευνοούν εκείνους που βλέπουν συχνότερα στο γραφείο) μπορεί να δημιουργήσει ανισότητες, ακόμη και όταν δεν υπάρχει πρόθεση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και την αξιολόγηση κάποιων εργαζομένων, προκαλώντας το αίσθημα της αδικίας. Επιπλέον, η συνεργασία δεν είναι πάντα απλή όταν ένα μέρος της ομάδας βρίσκεται στο γραφείο και ένα άλλο στο σπίτι.

Μπορεί να υπάρξει ασυμμετρία στον ρυθμό εργασίας, δυσκολίες συντονισμού ή προβλήματα επικοινωνίας. Τα ψηφιακά εργαλεία βοηθούν, αλλά δεν αντικαθιστούν πλήρως την αμεσότητα της φυσικής παρουσίας και της ανθρώπινης διάδρασης.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της υπερ-συνδεσιμότητας αφού πολλοί εργαζόμενοι μπορεί να νιώθουν ότι πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμοι όταν εργάζονται από το σπίτι, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εξουθένωση, άγχος και ασαφή όρια ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η μεταφορά γνώσης γίνεται συχνά πιο δύσκολη. Οι νέοι εργαζόμενοι, τα άτομα που κάνουν την πρακτική τους ή όσοι βρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης ωφελούνται από τη φυσική παρατήρηση και την καθημερινή τριβή με την ομάδα. Σε «hybrid» περιβάλλοντα, αυτή η αυθόρμητη μάθηση μπορεί να περιοριστεί, επηρεάζοντας την ταχύτητα ανάπτυξης.

Τέλος, υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα που σχετίζεται με την τεχνολογία. Για να λειτουργήσει πραγματικά ένα «hybrid» μοντέλο, απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός, αξιόπιστες πλατφόρμες συνεργασίας, ασφαλείς υποδομές και IT υποστήριξη τόσο στο γραφείο όσο και στο σπίτι. Το κόστος και η πολυπλοκότητα αυτών των απαιτήσεων δεν είναι αμελητέα.

Συνολικά, το «hybrid» μοντέλο είναι μια φυσική εξέλιξη της σύγχρονης εργασίας. Προσφέρει ευελιξία, αυξημένη ικανοποίηση, βελτιωμένη παραγωγικότητα και νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Ταυτόχρονα, συνεπάγεται προκλήσεις που απαιτούν συνειδητή διαχείριση, αποτελεσματική ηγεσία και ξεκάθαρη επικοινωνία. Η επιτυχία του εξαρτάται από την κουλτούρα μιας εταιρείας και την ικανότητά της να προσαρμόζεται με τρόπο που εξυπηρετεί τόσο τους εργαζομένους όσο και τους επιχειρηματικούς της στόχους. Έχοντας υπόψη το συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο στην εποχή μας, η «hybrid» εργασία δεν αποτελεί απλώς μια νέα μόδα, αλλά μια νέα, σταθερή πραγματικότητα. Με ισορροπία, στρατηγική και ανοιχτή σκέψη, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την εργασία του μέλλοντος.