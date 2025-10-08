Η συνέχεια της ταινίας του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Άαρον Σόρκιν, «The Social Network», έχει τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας. Το σίκουελ «The Social Reckoning» θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα υποδυθεί αυτή τη φορά ο Τζέρεμι Στρονγκ στη θέση του Τζέσι Άιζενμπεργκ ο οποίος τον ενσάρκωσε στην πρώτη ταινία.

Το «The Social Network», σε σκηνοθεσία του ευφυούς Ντέιβιντ Φίντσερ, κυκλοφόρησε πριν από 15 χρόνια, την 1η Οκτωβρίου 2010, και αποδείχθηκε τουλάχιστον προφητικό για τα νέα δεδομένα που επιφύλασσε στον κόσμο το ψηφιακό σύμπαν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταινία αφηγείται την πορεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Τζέσι Άιζενμπεργκ) από το φοιτητικό του δωμάτιο στο Χάρβαρντ μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων μιας εταιρικής «αυτοκρατορίας». Ωστόσο, όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους, ο Ζούκερμπεργκ είναι ακόμα πολύ μακριά από τη θέση ισχύος στην οποία βρίσκεται σήμερα, όπως και τα social media της εποχής απέχουν πολύ από αυτό που θεωρούμε ως δεδομένο πλέον.

Τότε, το Facebook ήταν μόλις έξι ετών (ιδρύθηκε το 2004), το Twitter είχε εμφανιστεί το 2006, ενώ το Snapchat θα κυκλοφορούσε το 2011. Το Instagram, μάλιστα, έκανε την εμφάνισή του τον ίδιο μήνα που έκανε πρεμιέρα το «The Social Network» στους κινηματογράφους.

Οι νέοι που άλλαξαν το διαδίκτυο

Ένα από τα στοιχεία που κάνει το «The Social Network» μοναδικό είναι ότι οι πρωταγωνιστές του είναι πολύ νέοι. Ο Ζούκερμπεργκ και ο Σον Πάρκερ (συνιδρυτής του Napster τον οποίο υποδύεται ο Τζάστιν Τίμπερλεικ) ήταν μόλις 19 ετών όταν έκαναν τις πρώτες τεχνολογικές τους ανακαλύψεις. Η ταινία τονίζει ότι το νεαρό της ηλικίας τους αποτέλεσε καθοριστικό χαρακτηριστικό για το ποιοι ήταν και για τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσαν το διαδίκτυο.

«Το κεντρικό θέμα του ”The Social Network” είναι ότι, για πρώτη φορά, άνθρωποι τόσο νέοι είχαν στα χέρια τους τόση δύναμη», εξηγεί ο Neil Archer, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Keele και συγγραφέας του «The Social Network: Youth Film 2.0».

Η ταινία εξετάζει τη συγκέντρωση τεράστιας εξουσίας και πλούτου από εφήβους. Ο Άιζενμπεργκ ενσαρκώνει έναν νευρικό και σαρκαστικό Ζούκερμπεργκ, περισσότερο nerd κωμωδίας για εφήβους παρά «ηγέτη» τύπου Χόλιγουντ. Ακόμη και σήμερα, μπορεί οι «tech bros» να είναι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά η κουλτούρα του κουλ και απλού στυλ σε συνδυασμό με την «nerd» συμπεριφορά και στάση, παραμένουν ίδια.

Η πραγματικότητα πίσω από την ταινία και όσα θα ακολουθούσαν – Η «συνταγή της μοναξιάς»

Το «The Social Network» αποτύπωσε με ακρίβεια ορισμένες σκοτεινές πτυχές των social media, οι οποίες θα γίνονταν αντικείμενο σοβαρής ανάλυσης πολλά χρόνια αργότερα. Σύμφωνα με όσους ασκούν σκληρή κριτική στο ίντερνετ, η διαδικτυακή αλληλεπίδραση τρέφεται από ανασφάλεια, ενθαρρύνει την εχθρότητα και, όπως έγραψαν οι New York Times, έχει «δημιουργήσει τη συνταγή της μοναξιάς».

Η τελική σκηνή της ταινίας συνοψίζει την κατάσταση με ανατριχιαστική απλότητα: Αφού προδώσει τον καλύτερό του φίλο Εντουάρντο (Άντριου Γκάρφιλντ) και απομακρύνει τον Σον Πάρκερ, ο Ζούκερμπεργκ κάθεται μόνος σε ένα άδειο γραφείο, περιμένοντας να δεχθεί το αίτημα φιλίας του από την πρώην του, την Όλμπράιτ. Οι λήψεις που τον δείχνουν ακίνητο, να πατά ξανά και ξανά το κουμπί «Ανανέωση», είναι η τέλεια αλληγορία για την επίδραση των social media στη ζωή μας.

«Τα followers και τα likes είναι η νέα οικονομία», λέει ο Archer. «Μια οικονομία βασισμένη σε μία εικονική σύνδεση, διότι στην πραγματικότητα, δεν είμαστε συνδεδεμένοι με αυτούς τους ανθρώπους».

Η επερχόμενη ταινία «The Social Reckoning» υπόσχεται να εξερευνήσει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας: από τη νεανική start-up στο σήμερα, μιας τεράστιας πολυεθνικής εταιρείας. «Η ιστορία μιας μεγάλης εταιρείας δεν έχει καμία σχέση με εκείνη μίας μικρού start-up», λέει ο Τζέισον Σταϊνχάουερ, συγγραφέας του βιβλίου «History, Disrupted: How Social Media and the World Wide Web Have Changed the Past».

«Τώρα υπάρχουν διαφορετικές ευθύνες για το πώς παρουσιάζεται αυτή η ιστορία. Γνωρίζουμε πλέον ότι τα social media έχουν προκαλέσει ζημιά σε ανθρώπους, επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις και έχουν λειτουργήσει ως παράγοντας αποξένωσης σε ορισμένες κοινότητες. Μια νέα ταινία οφείλει να ασχοληθεί με αυτά τα ερωτήματα ή τουλάχιστον με τις συνέπειές τους. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το κάνουν», κατέληξε.

Με πληροφορίες από BBC

