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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σχεδιάστρια Μπέλα Φρόιντ θα συζητήσει με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου στη Στέγη στις 15 Δεκεμβρίου για τη σχέση της μόδας με τον πολιτισμό και τις προσωπικές ιστορίες.

Η δημιουργός ξεκίνησε την καριέρα της δίπλα στη Βίβιαν Γουέστγουντ πριν ιδρύσει το δικό της επιτυχημένο label το 1990 με εμβληματικά πουλόβερ.

Το πολυδιάστατο έργο της περιλαμβάνει συνεργασίες σε τομείς όπως το interior design, οι εκδόσεις και ο κινηματογράφος, ενώ το πρόσφατο podcast της σημειώνει σημαντική διεθνή επιτυχία.

Κατά την ημέρα της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τρεις μικρού μήκους ταινίες της σχεδιάστριας σε ειδικές προβολές στο φουαγιέ της Στέγης.

Η Φρόιντ υποστηρίζει ότι η ενδυμασία αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας που αποκαλύπτει όσα οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφράσουν με λόγια.

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«Μπορείς να μου πεις τι φοράς σήμερα;» Για την Bella Freud, αυτή η απλή ερώτηση λειτουργεί σαν πρίσμα που μπορεί να ανοίξει σχεδόν οποιαδήποτε συζήτηση.

Η δουλειά της απλώνεται από τη μόδα και το interior design μέχρι τα αρώματα, το σινεμά και τις εκδόσεις, συνθέτοντας ένα σύμπαν από εμμονές και προσωπικές ιστορίες, όπου όσα νιώθουμε και όσα πιστεύουμε αποκαλύπτονται μέσα από αυτά που φοράμε.

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Στις 15 Δεκεμβρίου, η Μπέλα Φρόιντ συζητά στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, σε μια κουβέντα που κινείται ελεύθερα ανάμεσα στη μόδα και τον πολιτισμό, σε προσωπικές ιστορίες και απρόσμενες συνδέσεις.

Κόρη του ζωγράφου Lucian Freud και της Bernardine Coverley και δισέγγονη του Σίγκμουντ Φρόιντ, μεγάλωσε σε ένα αντισυμβατικό, μποέμ περιβάλλον, περνώντας μέρος της παιδικής της ηλικίας στο Μαρόκο με τη μητέρα και την αδελφή της, τη συγγραφέα Esther Freud.

Η διαδρομή της στη μόδα ξεκίνησε δίπλα στη Vivienne Westwood, πρώτα ως έφηβη στο θρυλικό Seditionaries και αργότερα ως βοηθός της, πριν ιδρύσει το δικό της label το 1990.

Τα εμβληματικά της πουλόβερ με λέξεις και φράσεις, όπως «Ginsberg is God» και «1970», έχουν πλέον καθιερωθεί ως σύγχρονα κλασικά, αποκτώντας ένα αφοσιωμένο κοινό σε όλο τον κόσμο, στο οποίο συγκαταλέγονται η Rosamund Pike, η Rashida Jones, η Alexa Chung, η Kate Moss και η Rebecca Ferguson.

Bella Freud photo by Lynette Garland 2025

Το πλούσιο έργο της, όμως, δεν εξαντλείται στη μόδα. Εκτείνεται σε απρόσμενες συνεργασίες που διευρύνουν τη δημιουργική της γλώσσα: στα Marks & Spencer, όπου μετέφερε τη χαρακτηριστική της αισθητική σε ένα ευρύτερο κοινό μέσα από πλεκτά, καλοραμμένα κοστούμια και χειρόγραφες φράσεις· στην King & McGaw, όπου τα εμβληματικά της σλόγκαν έγιναν αριθμημένες εικαστικές εκτυπώσεις και συλλεκτικές μεταξοτυπίες· στο Cave Things, το δημιουργικό πρότζεκτ του Nick Cave, όπου σχεδίασε συλλεκτικά πλεκτά με τη δική τους μουσική ένταση· αλλά και στον κινηματογράφο, μέσα από τρεις μικρού μήκους ταινίες, Strap-Hanging, Lady Behave και Hideous Man, σε συνεργασία με τον Τζον Μάλκοβιτς.

Από το λανσάρισμά του, τον Οκτώβριο του 2024, το «Fashion Neurosis with Bella Freud» μπήκε στην παγκόσμια δεκάδα και έφτασε στο No 1 των καλλιτεχνικών podcasts στη Βρετανία, με τη δημιουργό του να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να βάζει τη μόδα στο ντιβάνι και να ανοίγει συζητήσεις με μερικές από τις πιο γοητευτικές φωνές της σύγχρονης κουλτούρας, από την Κέιτ Μος, την Κέιτ Μπλάνσετ, τη Rosalía, τον Rick Owens, τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς και τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ μέχρι την Es Devlin, την FKA twigs, τον David Byrne, τον Nick Knight, την Annie Leibovitz και πολλούς ακόμη.

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Στη Στέγη, η Μπέλα Φρόιντ έρχεται να μας θυμίσει πως ό,τι φοράμε μιλάει πριν από εμάς. Γιατί τα ρούχα δεν είναι πανοπλία, αλλά τρόπος επικοινωνίας, εκφράζουν όσα δεν μπορούμε να πούμε.

Η Bella Freud «ντύνει» τα φουαγιέ της Στέγης με τρεις ταινίες

Την ημέρα της συζήτησης, τρεις ταινίες της Bella Freud θα προβάλλονται σε οθόνες στο φουαγιέ του ισογείου: “Lady Behave” (2000), “Submission” (2011) και “More Clothes” (1992). Τρεις διαφορετικές ματιές στο κινηματογραφικό σύμπαν της Βρετανίδας σχεδιάστριας, με τα ρούχα να γίνονται άλλοτε όπλο γοητείας, άλλοτε προστατευτική πανοπλία και άλλοτε μέσο για να κερδίσεις την καρδιά κάποιου. Φορέστε τα ακουστικά και ανακαλύψτε περισσότερες ιστορίες μόδας.

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Info

Bella Freud

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Κεντρική Σκηνή

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15 Δεκεμβρίου 2026, 20:30

Διάρκεια 70΄

H συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

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Εισιτήρια

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Κανονικό εισιτήριο: 20 €, 25 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης, Κάτοικοι Γειτονιάς: έκπτωση 20% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας: έκπτωση 30% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

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ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ*: 10 €





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