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Μετά την προβολή του στις 32ες Νύχτες Πρεμιέρας και ταυτόχρονα με την παγκόσμια κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες, το «ΝΑΖΑ», που απέσπασε φέτος το Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας, έρχεται για μια νύχτα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στις 21 Οκτωβρίου.

Το πολύκροτο ντοκιμαντέρ των δύο -εκ των τεσσάρων- βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του «Καμία Άλλη Γη» (2024), που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην ισραηλινή κυβέρνηση, αποτελεί συνέχεια δημοσιογραφικής έρευνας που δημοσιεύτηκε τα τελευταία τρία χρόνια από τον The Guardian, το ισραηλινοπαλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και το εβραιόφωνο μέσο Local Call.

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Μέσα από ανώνυμες μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών, το ντοκιμαντέρ συνθέτει ένα πορτρέτο των ανθρώπων που σχεδίασαν και λειτούργησαν συστήματα μαζικής καταστροφής.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ, «Κάναμε αυτή την ταινία από αίσθηση χρέους: να αξιοποιήσουμε τη θέση που είχαμε ως Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι, ώστε να εξετάσουμε τα συστήματα πίσω από τη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων, για την οποία ευθύνεται η χώρα μας. Καθώς γυρίζαμε το υλικό μας τα τελευταία τρία χρόνια με προσωπικό των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε ταράτσες του Τελ Αβίβ μέσα στη νύχτα, βρεθήκαμε να θέτουμε τα ίδια ακριβώς ερωτήματα που έθεσε η γενιά των παππούδων μας και τα οποία διατρέχουν ολόκληρο τον 20ό αιώνα: πώς επιτρέπει μια ομάδα ανθρώπων την ολοκληρωτική απανθρωποποίηση μιας άλλης;».

Info

Στέγη, Κεντρική Σκηνή

21 Οκτωβρίου, 20:30

Διάρκεια: 80 λεπτά

Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους.