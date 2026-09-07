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Η καλλιτέχνιδα επέλεξε να στηρίξει τον συγκεκριμένο θεσμό λόγω της συμβολής του στην ανάδειξη δημιουργών αφρικανικής καταγωγής και της σημασίας του για την κοινότητα.

Το μουσείο επαναλειτουργεί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρουν διευρυμένους εκθεσιακούς και εκπαιδευτικούς χώρους για την υποστήριξη του έργου του.

Η διευθύντρια του μουσείου, Thelma Golden, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δωρεά, τονίζοντας ότι θα ενισχύσει το έργο του ιδρύματος προς το κοινό.

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Η Beyoncé επέλεξε να γιορτάσει τα 45α γενέθλιά της με μια γενναιόδωρη χειρονομία προς έναν θεσμό με ιδιαίτερη θέση στην πολιτιστική ιστορία της Νέας Υόρκης. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, επιχειρηματίας -και συλλέκτρια έργων τέχνης- δώρισε 2 εκατομμύρια δολάρια στο Studio Museum in Harlem, το μουσείο που εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες έχει συνδέσει την πορεία του με την ανάδειξη καλλιτεχνών αφρικανικής καταγωγής και της μαύρης πολιτιστικής δημιουργίας.

Η δωρεά ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της Beyoncé, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το μουσείο. Το Studio Museum άνοιξε ξανά τις πόρτες του τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από πολυετή διακοπή λειτουργίας, επιστρέφοντας στη Δυτική 125η Οδό του Χάρλεμ με ένα νέο κτίριο, το πρώτο που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες του.

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Η ίδια η Beyoncé εξήγησε ότι η σχέση του μουσείου με την κοινότητα υπήρξε καθοριστική για την απόφασή της. «Η τέχνη αφηγείται όλες τις ιστορίες μας, του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά δεν είναι πάντοτε προσβάσιμη σε όλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα από τις εκθέσεις του Studio Museum γνώρισε αρκετούς από τους αγαπημένους της νέους μαύρους καλλιτέχνες. Για την ίδια, πρόκειται για έναν χώρο έμπνευσης, όπου διαφορετικά ακροατήρια μπορούν να ανακαλύψουν νέες ιστορίες μέσα από την τέχνη.

Η Beyoncé συγκαταλέγεται στις πλέον πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Έχει αποσπάσει 35 βραβεία Grammy, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία του θεσμού, ενώ ως σόλο ερμηνεύτρια έχει πουλήσει περισσότερους από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Παράλληλα, οι περιοδείες της συγκαταλέγονται στις πλέον εμπορικά επιτυχημένες στην ιστορία της μουσικής. Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική της περιουσία εκτιμάται πλέον στο 1 δισ. δολάρια.

Το Studio Museum ιδρύθηκε το 1968 από καλλιτέχνες, ακτιβιστές και φιλάνθρωπους και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη της αφρικανικής διασποράς.Στη μόνιμη συλλογή του εκπροσωπούνται σήμερα περισσότεροι από 800 δημιουργοί.

Η δωρεά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το μουσείο διανύει την πρώτη πλήρη περίοδο λειτουργίας στη νέα του έδρα. Το κτίριο των περίπου 7.600 τετραγωνικών μέτρων προσφέρει διευρυμένους εκθεσιακούς και εκπαιδευτικούς χώρους, αλλά και ένα ειδικό κέντρο για το ιστορικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών. Μέχρι το τέλος του 2026, σχεδόν 500 έργα της συλλογής του αναμένεται να έχουν παρουσιαστεί στο κοινό.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Beyoncé, τόσο για τη γενναιοδωρία της δωρεάς όσο και για την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το Studio Museum στη ζωή των ανθρώπων», δήλωσε η διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια Thelma Golden. Όπως τόνισε, η προσφορά θα επιτρέψει στο μουσείο να ενισχύσει περαιτέρω το έργο του για την κοινότητα του Χάρλεμ, τους κατοίκους της Νέας Υόρκης αλλά και το διεθνές κοινό.

Με πληροφορίες από Artnews, Studio Museum