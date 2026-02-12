Η παγκόσμιου φήμης ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου, όπως αναφέρεται και στο BBC.

Η 44χρονη τραγουδίστρια φέρεται να ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την ανεξάρτητη εταιρεία μουσικών εκδόσεων Primary Wave στις 30 Δεκεμβρίου έναντι περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα.

Στην πώληση περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο θρυλικές επιτυχίες της Σπίαρς, μεταξύ άλλων, τα ”Baby One More Time”, ”Oops!… I Did It Again”, ”Toxic” και ”Gimme More”. Ωστόσο, τόσο η εταιρεία, όσο και οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια δήλωση ή σχετικό σχόλιο, ενώ λεπτομέρειες της συμφωνίας και το ακριβές ποσό δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2024, η Σπίαρς είχε δηλώσει ότι «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία». Το τελευταίο της τραγούδι ήταν ένα ντουέτο με τον Έλτον Τζον, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, τα τελευταία χρόνια, αρκετοί διάσημοι καλλιτέχνες έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες κινήσεις, πουλώντας τους μουσικούς τους καταλόγους. Μεταξύ αυτών είναι οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζάστιν Μπίμπερ, Τζάστιν Τίμπερλεικ αλλά και η Σακίρα. Ο Σπρίνγκστιν πούλησε τον κατάλογό του στη Sony το 2021 έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Μπίμπερ φέρεται να υπέγραψε συμφωνία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με την Hipgnosis Songs Capital το 2023.

Η Σπίαρς συγκαταλέγεται στις εμπορικότερες γυναίκες τραγουδίστριες όλων των εποχών, με περισσότερους από 150 εκατομμύρια δίσκους να έχουν πωληθεί παγκοσμίως. Ο μουσικός της κατάλογος περιλαμβάνει εννέα στούντιο άλμπουμ από το ντεμπούτο της το 1999 μέχρι και σήμερα.

Το όνομα της Μπρίνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια τόσο στις οθόνες όσο και στις ταμπλόιντ καθώς το 2021 έληξε η δικαστική επιτροπεία διάρκειας δεκατριών ετών, η οποία έλεγχε τα οικονομικά αλλά και σημαντικές πτυχές της ζωής της, υπό την ευθύνη του πατέρα της. Το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Woman in Me», στην οποία περιγράφει αναλυτικά τις δυσκολίες που βίωσε όσο βρισκόταν υπό επιτροπεία.

Με πληροφορίες από BBC, Deadline