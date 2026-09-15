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Την τιμητική διάκριση θα παραδώσει στον Ισπανό ηθοποιό ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο.

Ο Μπαρδέμ θα παρευρεθεί στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει τη νέα ταινία του Ροντρίγο Σορογέγιεν με τίτλο «The Beloved».

Ο ηθοποιός συμμετέχει επίσης σε πρόσφατες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «Bunker» και αναμένεται να εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «Dune: Part Three».

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Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ πρόκειται να λάβει τιμητικό βραβείο για τη συνολική του προσφορά στο σινεμά από το Φεστιβάλ Ρώμης.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα παραστεί στη διοργάνωση, όπου θα παρουσιάσει την προβολή της νέας ταινίας του Ισπανού σκηνοθέτη Ροντρίγο Σορογέγιεν, «The Beloved» («El ser querido»), η οποία συμμετέχει στην ενότητα του φεστιβάλ με τις σημαντικότερες ταινίες άλλων διοργανώσεων.

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Στο «The Beloved», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες, ο Μπαρδέμ υποδύεται τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Εστεμπάν Μαρτίνεθ. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ένα παρελθόν γεμάτο βία και υπερβολές, ο οποίος, ύστερα από χρόνια αποξένωσης, επανασυνδέεται με την κόρη του, μια ηθοποιό που δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο της στον χώρο. Οι δυο τους αποφασίζουν να συνεργαστούν για τη δημιουργία μιας ταινίας, όμως στην πορεία αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με ένα δύσκολο παρελθόν που κανείς από τους δύο δεν ήθελε να αντιμετωπίσει.

Ο Μπαρδέμ βρέθηκε πρόσφατα και στο Φεστιβάλ Βενετίας, με την ταινία «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ, στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ. Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι, του οποίου ο γάμος αρχίζει να διαλύεται όταν ο χαρακτήρας του Μπαρδέμ, ένας αρχιτέκτονας, αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο στο χώρο της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το Variety, το βραβείο του Φεστιβάλ Ρώμης θα απονείμει στον Μπαρδέμ ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο, γνωστός για την ταινία «The Great Beauty» («Η τέλεια ομορφιά»).

Η απόφαση για τη βράβευση του Ισπανού ηθοποιού ανακοινώθηκε με δήλωση του Σαλβατόρε Ναστάζι, προέδρου του Fondazione Cinema per Roma, του οργανισμού που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, ενώ καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ είναι η Πάολα Μαλάγκα.

Πέρα από τις ταινίες «The Beloved» και «Bunker», ο Μπαρδέμ αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη μεγάλη οθόνη ως Στίλγκαρ, ηγέτης μιας φυλής που βοηθά τον χαρακτήρα του Τίμοθι Σαλαμέ, Πολ Ατρείδη, στην ταινία «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ.

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Παράλληλα, ο ηθοποιός ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της νέας παραγωγής των Amazon MGM Studios, «Hello & Paris», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Κέιτ Χάντσον.

Το Φεστιβάλ Ρώμης θα διαρκέσει από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Variety

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