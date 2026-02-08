Μεγάλος νικητής στα 78α DGA Awards, που απονεμήθηκαν το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο Μπέβερλι Χιλς, αναδείχτηκε ο Πολ Τόμας Άντερσον, ο οποίος απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Κινηματογραφικής Ταινίας Μεγάλου Μήκους για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη». Το εν λόγω βραβείο (Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film) αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους προγνωστικούς δείκτες για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον, η ταινία του οποίου σαρώνει τα τρόπαια από την αρχή της σεζόν των βραβείων, ανέβηκε συγκινημένος στη σκηνή, καλώντας τους συνεργάτες του. Όπως είπε, «Είναι μια απίστευτη, απίστευτη τιμή», η αναγνώριση αυτή από τους συναδέλφους του, σημειώνοντας ωστόσο ότι «προφανώς είμαστε εδώ πάνω με έναν λιγότερο» και απέτινε φόρο τιμής στον βοηθό σκηνοθέτη Άνταμ Σόμνερ, ο οποίος απεβίωσε από καρκίνο τον Νοέμβριο του 2024.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές κατηγορίες, η Αμάντα Μαρσάλις κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας σε Δραματική Σειρά για το επεισόδιο «6:00 PM» της σειράς «The Pitt» και ο Σεθ Ρόγκεν με τον Ιβαν Γκόλντμπεργκ το αντίστοιχο βραβείο Κωμικής Σειράς για το επεισόδιο «The Oner» του «The Studio», οι οποίοι και το αφιέρωσαν στη μνήμη της πρωταγωνίστριας τους Κάθριν Ο’Χάρα, που απεβίωσε πριν από λίγες εβδομάδες.

Βραβείο κέρδισε επίσης, η σκηνοθέτις Λιζ Πάτρικ για το επετειακό «SNL50: The Anniversary Special», όπως και η Σάνον Μέρφι για το επεισόδιο « It’s Not That Serious» της μίνι σειράς «Dying for Sex».

Τα DGA Awards έχουν καθιερώσει κάτι μοναδικό, που δεν συμβαίνει σε άλλες διοργανώσεις: Κάθε υποψήφιος στην κατηγορία κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους λαμβάνει τιμητικά ένα μετάλλιο -το οποίο απονέμει συντελεστής της ταινίας- και έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί στη σκηνή προτού ανακοινωθεί ο νικητής. Εφέτος, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έκανε την απονομή στον Πολ Τόμας Άντερσον, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στον Ράιαν Κούγκλερ, ο Τζέικομπ Ελόρντι στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο Τίμοθι Σαλαμέ στον Τζος Σάφντι και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στην Κλόε Ζάο (καθώς είναι παραγωγός στην ταινία της «Hamnet»).

Guillermo del Toro received a DGA Feature Film Medallion for ‘FRANKENSTEIN’ from Jacob Elordi during the 78th Annual DGA Awards. 📷 pic.twitter.com/gy7bEeIaLs — Film Crave (@_filmcrave) February 8, 2026

Ο «πρόεδρος Κρίστοφερ Νόλαν»

Ήταν η πρώτη εκδήλωση με επικεφαλής τον νέο πρόεδρο του DGA, Κρίστοφερ Νόλαν –εξελέγη στο «τιμόνι» του συνδικάτου τον περασμένο Σεπτέμβριο-, ο οποίος και άνοιξε τη βραδιά τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κινηματογραφιστές. Σημείωσε ότι η δουλειά του σκηνοθέτη μπορεί να είναι «ένα μοναχικό επάγγελμα, και το να μαζευόμαστε όλοι σε περιστάσεις όπως αυτή μας βοηθά να έχουμε δύναμη στις συζητήσεις μας και στις διαπραγματεύσεις μας με τα στούντιο.

Μάλιστα, η φράση «ο πρόεδρος Νόλαν» εξελίχθηκε σε προσφιλές αστείο μεταξύ παρουσιαστών και νικητών, καθώς επισήμαναν ότι το «πρόεδρος Νόλαν» ακούγεται πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλο Πρόεδρο. «Είναι ωραίο να λες «Πρόεδρος» και να ακολουθεί κάτι ωραίο», όπως είπε κάποια στιγμή χαριτολογώντας -με νόημα- ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter

