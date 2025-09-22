Ο Κρίστοφερ Νόλαν εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America) και αναλαμβάνει τα ηνία καθώς το συνδικάτο με τα 19.500 μέλη προετοιμάζεται για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, καθώς οι συμβάσεις λήγουν στις 30 Ιουνίου 2026.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ, η οποία διετέλεσε δύο θητείες πρόεδρος και εξελέγη για πρώτη φορά το 2021. Ο διάσημος σκηνοθέτης και σεναριογράφος δραστηριοποιείται στο DGA εδώ και αρκετό καιρό και επί του παρόντος είναι μέλος του εθνικού διοικητικού συμβουλίου του.

«Η εκλογή μου ως προέδρου του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας μου», δήλωσε ο Νόλαν. «Ο κλάδος μας βιώνει τεράστιες αλλαγές και ευχαριστώ τα μέλη της Ένωσης που μου εμπιστεύτηκαν αυτή την ευθύνη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την πρόεδρο Γκλάτερ για τον ηγετικό της ρόλο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της και με το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο για να επιτύχουμε σημαντική δημιουργική και οικονομική προστασία για τα μέλη μας».

Όπως επισημαίνει το Variety, το DGA ήταν το μόνο από τις τρεις μεγάλες ενώσεις που το 2023 κατέληξε σε νέα σύμβαση χωρίς απεργία. Στις διαπραγματεύσεις, το συνδικάτο θα επικεντρωθεί στην επέκταση των εσόδων από τις πλατφόρμες streaming.