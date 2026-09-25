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Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να κοστίσει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας τον προϋπολογισμό και τις αμοιβές των συντελεστών.

Οι ηθοποιοί θα χρησιμοποιήσουν ελισαβετιανά αγγλικά, διατηρώντας αυθεντικές ατάκες από το κείμενο του Σαίξπηρ σύμφωνα με την προσήλωση του δημιουργού στην ιστορική ακρίβεια.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί το επόμενο σχέδιο του Έγκερς μετά την ολοκλήρωση του ιστορικού θρίλερ τρόμου «Werwulf».

Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει χρονικά άλλα προγραμματισμένα έργα του σκηνοθέτη, όπως η νέα εκδοχή του «A Christmas Carol» και το σίκουελ του «Labyrinth».

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Με δεδομένη την προτίμησή του σε ιστορίες σκοτεινές, σύνθετες και βαθιά ριζωμένες στην εποχή όπου διαδραματίζονται, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Έγκερς δεν είχε μέχρι σήμερα καταπιαστεί ευθέως με κάποιο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Κατά κάποιον τρόπο βέβαια, είχε ήδη πλησιάσει τον κόσμο του βάρδου. Το σκανδιναβικό έπος «The Northman» αντλεί από τον ίδιο θρύλο του Άμλεθ που αποτέλεσε μακρινή πηγή έμπνευσης για τον σαιξπηρικό «Άμλετ». Τώρα, όμως, ο σκηνοθέτης του «Nosferatu» στρέφεται απευθείας στον Σαίξπηρ και στη διασημότερη ερωτική ιστορία όλων των εποχών.

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Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Έγκερς θα σκηνοθετήσει Ρωμαίο και Ιουλιέτα για τη Focus Features, αναλαμβάνοντας πέραν της σκηνοθεσίας και την παραγωγή.

Η επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έναν δημιουργό ο οποίος μέχρι σήμερα έχει κινηθεί σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, από το The Witch και το The Lighthouse μέχρι το Nosferatu. Θα περίμενε ίσως κανείς να στραφεί πρώτα σε ένα από τα πιο αιματηρά ή ζοφερά έργα του Σαίξπηρ, όπως το «Τίτος Ανδρόνικος» ή «Μάκβεθ». Αντί γι’ αυτό, επέλεξε την τραγωδία των δύο νεαρών εραστών από τις αντίπαλες οικογένειες των Μοντέγων και των Καπουλέτων.

Η συμφωνία για την ταινία φέρεται να κινείται λίγο κάτω από τα 80 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό της παραγωγής αλλά και τις αμοιβές των συντελεστών.

Στα ελισαβετιανά αγγλικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γλώσσα της ταινίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για Παλαιά Αγγλικά (Old English), κάτι που θα αποτελούσε εξαιρετικά ασυνήθιστη επιλογή. Η πληροφορία, ωστόσο, διορθώθηκε στη συνέχεια: σύμφωνα με νεότερη διευκρίνιση του The Hollywood Reporter, οι ηθοποιοί θα χρησιμοποιούν ελισαβετιανά αγγλικά, δηλαδή την Πρώιμη Νέα Αγγλική της εποχής του Σαίξπηρ, με ατάκες από το ίδιο το έργο.

Η επιλογή ταιριάζει απόλυτα με τη γνωστή εμμονή του Έγκερς στην ιστορική ακρίβεια, η οποία εκτείνεται από τα σκηνικά και τα κοστούμια έως τη γλώσσα και τις διαλέκτους των χαρακτήρων του.

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Το «Romeo and Juliet» θα είναι η επόμενη ταινία του μετά το «Werwulf». Η εξέλιξη αφήνει προς το παρόν πιο πίσω άλλα σχέδια που έχουν συνδεθεί με το όνομά του, ανάμεσά τους το σίκουελ του «Labyrinth» και μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του «A Christmas Carol», για την οποία έχει ακουστεί το όνομα του Γουίλεμ Νταφόε.

Όσο για το πώς ακριβώς θα μεταφέρει ο Έγκερς στη μεγάλη οθόνη τον τραγικό έρωτα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, οι λεπτομέρειες παραμένουν ελάχιστες. Με βάση, πάντως, τη μέχρι σήμερα φιλμογραφία του, δύσκολα θα περίμενε κανείς μια εκδοχή που να ακολουθεί τον δρόμο της σύγχρονης διασκευής του Μπαζ Λούρμαν του 1996.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter, Empire

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