Από 23 Οκτωβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2025, η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενήσει την έκθεση «ΚOSMOS» της Εlke Lagansky, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Η Γερμανίδα καλλιτέχνις που ζει και εργάζεται στην Αθήνα από την δεκαετία του ‘80, θα παρουσιάσει την δουλειά των τελευταίων 25 χρόνων (2000 – 2025). Η ζωγραφική της έντονα προσωπική, καταγράφει την σχέση της με τον προσωπικό της χώρο και τον ευρύτερο συμπαντικό με έντονη την υπαρξιακή αγωνία.

Η Elke Lagansky χειρίζεται υλικά, όπως το χώμα, την πίσσα και τις κόλλες, πειραματιζόμενη σε νέους τρόπους έκφρασης, με όλες όμως τις διαχρονικές αξίες της ζωγραφικής, ούτως ώστε η δουλειά της να διακρίνεται από υψηλή αισθητική ποιότητα και αμεσότητα στην έκφρασή της.

Κείμενο: Στρατής Πανταζής, Ιστορικός Τέχνης

Info

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00.

Διάρκεια έκθεσης: Πέμπτη 23 Οκτωβρίου – Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00-19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00, Δευτέρα κλειστά

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (Κτίριο B):

Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο

Πληροφορίες: 210 5202420 | www.opanda.gr