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Τα έργα είχαν αφαιρεθεί από το Μουσείο Ρενουάρ τον προηγούμενο μήνα και φέρουν μικρές φθορές από την παράνομη αφαίρεσή τους.

Οι πίνακες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο στη Μασσαλία για έλεγχο και αποκατάσταση υπό την επίβλεψη του Μουσείου Ορσέ.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων που σχετίζονται με τη διάρρηξη του μουσείου και την κλοπή των έργων τέχνης.

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Σε κρυψώνα πίσω από έναν ψεύτικο τοίχο, στο σπίτι του βασικού υπόπτου, εντοπίστηκαν οι δύο πίνακες του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που είχαν κλαπεί τον περασμένο μήνα από το Μουσείο που είναι αφιερωμένο στον Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο, στο Καν-σιρ-Μερ, κοντά στη Νίκαια της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το NiceMag, τα έργα ήταν κρυμμένα στο πλυσταριό της κατοικίας του 29χρονου υπόπτου, πίσω από μια κατασκευή με τσιμεντόλιθους και γυψοσανίδα.

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Οι πίνακες έχουν υποστεί μικρές φθορές. Η κορνίζα του ενός είχε υποστεί ζημιά, ενώ ο δεύτερος φέρει ένα σκίσιμο.

Τα έργα, τα οποία ανακτήθηκαν περίπου έναν μήνα μετά την κλοπή τους, μεταφέρθηκαν στη Μασσαλία, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Συντήρησης και Αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CICRP), προκειμένου να εξεταστούν από ειδικούς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να αποκατασταθούν προτού επιστρέψουν στο μουσείο.

Ποια είναι τα δύο έργα που είχαν κλαπεί

Πρόκειται για το «Portrait de Madame Colonna Romano» και το «Femme au puits», δύο έργα του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που ανήκουν στο Μουσείο Ορσέ του Παρισιού και είχαν παραχωρηθεί ως δάνειο στο Μουσείο Ρενουάρ.

Η κλοπή σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Σεπτεμβρίου. Οι δράστες έκοψαν τον φράχτη στην περίφραξη του μουσείου, εισήλθαν στον χώρο από παράθυρο και αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες του ζωγράφου. Οι δύο από αυτούς εγκαταλείφθηκαν στον κήπο κατά τη διαφυγή των δραστών, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και έφτασε η αστυνομία.

Τα δύο έργα που εξακολουθούσαν να αγνοούνται εντοπίστηκαν τελικά από τους ερευνητές, ενώ έξι άτομα συνελήφθησαν.

Η έρευνα και η αποκατάσταση των έργων

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ανάκτηση των έργων και τη μεταφορά τους στο εξειδικευμένο κέντρο της Μασσαλίας. Η εξέτασή τους θα πραγματοποιηθεί υπό την επιστημονική ευθύνη του Μουσείου Ορσέ, ώστε να διασφαλιστεί η κατάστασή τους και να αποφασιστούν οι εργασίες συντήρησης που ενδέχεται να απαιτούνται.

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Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Γαλλία για την ασφάλεια των πολιτιστικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες θεαματικές κλοπές έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων από μουσεία της χώρας.

Το Μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται στο κτήμα Les Collettes, στο Καν-σιρ-Μερ, την κατοικία όπου ο ζωγράφος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, έως τον θάνατό του το 1919. Η επιστροφή των δύο έργων θεωρείται σημαντική εξέλιξη τόσο για το μουσείο όσο και για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με τον σπουδαίο εκπρόσωπο του ιμπρεσιονισμού.

Με πληροφορίες από Reuters, CNN

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