Ο Βιζυηνός αποτυπώνει στο «Αμάρτημα της μητρός μου» την προσωπική του οικογενειακή ιστορία, με αυθεντικότητα, ποιητική ατμόσφαιρα και μυστήριο.

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Την κεντρική ηρωίδα ενσαρκώνει η Μπέττυ Αρβανίτη στην παράσταση που διασκεύασε ο Στρατής Πασχάλης με τη συνεργασία των ηθοποιών της ομάδας.

Το έργο αναδεικνύει το ελληνικό γυναικείο δράμα μέσα από μια ψυχογραφική ματιά που συνδέει τη λαϊκή δεισιδαιμονία με τον νεωτερικό κόσμο.

Η παράσταση παρουσιάζει τη μητρική φιγούρα ως ένα τραγικό πρόσωπο που ισορροπεί ανάμεσα στο ένστικτο της προστασίας και την απειλητική διάσταση της ζωής.

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«Το αμάρτημα της μητρός μου», το καινοτόμο για την εποχή του διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού (1849-1896), σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και δραματουργική επεξεργασία του σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού σε συνεργασία με την ομάδα των ηθοποιών του, ανεβαίνει στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Την κεντρική -εμβληματική- ηρωίδα ερμηνεύει η Μπέττυ Αρβανίτη.

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Ο Βιζυηνός αποτυπώνει την προσωπική του οικογενειακή ιστορία, με αυθεντικότητα, ποιητική ατμόσφαιρα και μυστήριο. Ακολουθεί περισσότερο τους συνειρμούς της μνήμης παρά την τυπικότητα της συμβατικής καταγραφής. Ξεπερνά έτσι κατά πολύ την ηθογραφική αναπαράσταση που κυριαρχεί στη εποχή του, και παραδίδει ένα αφήγημα που κινείται περισσότερο στην περιοχή της ψυχογραφίας και της ατμοσφαιρικής αποτύπωσης.

Την κεντρική -εμβληματική- ηρωίδα, την μητέρα του αφηγητή, δηλαδή του συγγραφέα, ερμηνεύει η Μπέττυ Αρβανίτη

Η παράσταση «θέλει να διασώσει αυτή την αυθεντική όσο και παράδοξη συνάντηση δύο κόσμων: την υπερλογική τάξη των αισθημάτων, των δοξασιών και των κοινωνικών θρύλων μιας άλλης εποχής, με την ορθολογική, λόγια, ψυχογραφική ματιά του νεωτερικού κόσμου. Σε μια συνάντηση της απλής ομιλούμενης με την καθαρεύουσα όσο και της ψυχολογίας του βάθους με τη λαϊκή δεισιδαιμονία».

Η Μητέρα του Βιζυηνού, όσο και η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη, που επίσης παρουσιάστηκε στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας τις περιόδους 2011-2012 & 2012-2013 με τεράστια επιτυχία, συνιστούν τις δυο πιο αντιπροσωπευτικές φιγούρες που εκφράζουν το ελληνικό γυναικείο δράμα.

Η γυναίκα απεικονίζεται σαν απειλητική φιγούρα αδηφάγας αράχνης, μα και τραγικού θύματος. Προστατευτική κι επικίνδυνη, με ριζωμένο μέσα της το ένστικτο της μητρικής αγάπης. Ένα ένστικτο βαθύ και ισχυρό, ταυτόσημο με τη ζωή και το θάνατο.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή: Στρατής Πασχάλης

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Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός,

με τη συνεργασία των ηθοποιών της παράστασης

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Σκηνικά -Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: Τηλέμαχος Μούσας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

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Βοηθοί σκηνοθέτη: Πολυξένη Παπακωνσταντίνου

& Πηνελόπη Πανταζή

Βοηθός σκηνογράφου: Σταυρούλα Παπαποστόλου

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Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) :

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Mπέττυ Αρβανίτη

Νίκος Καρδώνης

Πάνος Κλάδης

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Πολυξένη Παπακωνσταντίνου

Ερατώ Πίσση

Άρης Τρουπάκης

Info

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή στις 20.30

Σάββατο στις 21.00

Εισιτήρια: 22 ευρώ, 18 ευρώ φοιτητικό & ανέργων, 15 ευρώ σε θέσεις περιορισμένης ορατότητας