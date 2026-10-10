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Ο σκηνοθέτης καθοδηγεί έναν θίασο δεκατεσσάρων ηθοποιών και μουσικών, παρουσιάζοντας την κουζίνα ενός εστιατορίου ως μια σκληρή μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Μιχάλης Σαράντης ενσαρκώνει τον κεντρικό ρόλο του μάγειρα Αντρέι, ο οποίος παλεύει για την επιβίωση μέσα σε έναν εξαντλητικό εργασιακό μηχανισμό.

Η παράσταση αναδεικνύει τις συγκρούσεις και τα ανεκπλήρωτα όνειρα των ανθρώπων, συνδυάζοντας τον έντονο ρυθμό με την ανθρώπινη ευαισθησία.

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Η «Κουζίνα», η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που βασίζεται στο έργο του Άρνολντ Γουέσκερ και συζητήθηκε ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές προτάσεις της σεζόν, επιστρέφει από τις 14 Οκτωβρίου, στη σκηνή του Θεάτρου Κιβωτός, που μεταμορφώνεται ξανά σε ένα καυτό καζάνι ανθρώπων, σωμάτων, φωνών και ανεκπλήρωτων ονείρων.

Γραμμένο το 1956, το έργο του Γουέσκερ παραμένει οδυνηρά αναγνωρίσιμο. Πίσω από τις παραγγελίες, τα σκεύη, τις φωνές και την ταχύτητα της δουλειάς, αποκαλύπτεται ένας μηχανισμός που καταναλώνει ανθρώπους. Η κουζίνα είναι ένας τόπος πίεσης και σύγκρουσης, ένας συμπυκνωμένος κόσμος εργασίας, επιβίωσης, βίας, επιθυμίας, σιωπηλής αντοχής και μικρών, πεισματικών ονείρων.

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Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών δημιουργώντας έναν σκηνικό οργανισμό που κινείται με χιούμορ, σκληρότητα, ρυθμό και ακρίβεια μηχανής -χωρίς ποτέ να χάνει τον άνθρωπο μέσα στον θόρυβο. Από τα κουζινικά σκεύη γεννιέται ένα μουσικό σύμπαν, οι πάγκοι γίνονται πεδίο σύγκρουσης, και το εστιατόριο μετατρέπεται σε μικρογραφία μιας κοινωνίας που ζητά συνεχώς περισσότερα από τους ανθρώπους της.

Στον κεντρικό ρόλο, ο Μιχάλης Σαράντης πουενσαρκώνει τον Αντρέι, έναν άνθρωπο εκρηκτικό και εύθραυστο μαζί. Έναν μάγειρα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος μέσα σε μια συνθήκη που δεν αφήνει χώρο ούτε για ανάσα, ούτε για όνειρο. Γύρω του, ένας πολυπρόσωπος θίασος συνθέτει μια κουζίνα-κοινότητα: σκληρή, αστεία, θορυβώδη, τρυφερή, εξαντλημένη, βαθιά ανθρώπινη.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ελένη Κουτσιούμπα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Διασκευή: Μιχάλης Πητίδης, Γιώργος Κουτλής

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Δραματουργία: Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική και Sound Design: Παναγιώτης Μανουηλίδης

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Ηχοληψία και Sound Design: Αγγελος Κονταξής

Ρυθμική διδασκαλία: Γιώργος Μπουκαούρης

Διδασκαλία Χορωδίας: Garry Salomon

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Χορογραφία – Κινησιολογία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Παίζουν (αλφαβητικά):

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Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής/ Τάκης Σακελλαρίου, Μιχάλης Σαράντης, Ντένια Στασινοπούλου, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς/ Γιάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Φιλιππίδης, Γιλμάζ Χουσμέν.

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Info

Θέατρο Κιβωτός

Πρεμιέρα: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

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Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή 21:00

Σαββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 20:00

Εισιτήρια:

Α Ζώνη: 25€

Β Ζώνη: 22€

Γ Ζώνη: 20€