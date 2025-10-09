Το έργο του Άρνολντ Γουέσκερ «Η κουζίνα», ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, ανεβαίνει από τις 7 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Κιβωτός, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, με ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών και τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.

Γραμμένο το 1956, το έργο έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο -από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία- και έχει μεταφερθεί δύο φορές στον κινηματογράφο και δύο στην τηλεόραση. Σήμερα, παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, φωτίζοντας με κυνισμό και ευαισθησία το υπαρξιακό αδιέξοδο των ανθρώπων, στην παγκόσμια εργασιακή ζούγκλα.

Advertisement

Advertisement

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Η δράση εκτυλίσσεται στην καρδιά ενός πολυσύχναστου εστιατορίου κατά τη διάρκεια μιας ακόμα εξαντλητικής ημέρας. Μάγειρες από διαφορετικές χώρες δουλεύουν αδιάκοπα σ’ αυτό το καζάνι που βράζει για να εξυπηρετήσουν έναν ατελείωτο όγκο παραγγελιών. Στη δίνη αυτού του αμείλικτου ρυθμού, προσπαθούν να βρουν μια ρωγμή χρόνου για να ονειρευτούν, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Και ίσως – να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.

Μια παράσταση-κραυγή για τον κατακερματισμένο άνθρωπο του σήμερα, «Η κουζίνα», είναι μια διασκεδαστικά τρομακτική, πολιτική αλληγορία για το πώς η πίεση για παραγωγικότητα αποκτηνώνει την ίδια τη ζωή.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ελένη Κουτσιούμπα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Διασκευή: Μιχάλης Πητίδης, Γιώργος Κουτλής

Advertisement

Δραματουργία: Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική και Sound Design: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Advertisement

Ηχοληψία και Sound Design: Αγγελος Κονταξής Ρυθμική διδασκαλία: Γιώργος Μπουκαούρης

Διδασκαλία Χορωδίας: Garry Salomon

Χορογραφία – Κινησιολογία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Advertisement

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάλεια Γρίβα

Βοηθός σκηνογράφος: Ζαΐρα Φαληρέα

Advertisement

Βοηθός σκηνογράφου β’: Βίκυ Κωστοπούλου

Advertisement

Βοηθός σκηνογράφου γ’: Σάρα – Βασιλική Γκόγκου

Βοηθός Σχεδιάστριας Φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Παίζουν (αλφαβητικά):

Advertisement

Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης Σαράντης, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς, Γιλμάζ Χουσμέν.

Info

Θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Αθήνα 118 54, Τηλέφωνο: 210 34 27 426

Πρεμιέρα: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή 21:00

Σαββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 20:00

Εισιτήρια:

Α Ζώνη: 25€

Β Ζώνη: 22€

Γ Ζώνη: 20€

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-kouzina-se-skinothesia-giorgou-koutli