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Η παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο «Έργον» με ζωντανή μουσική συνοδεία.

Το έργο αναδεικνύει τις διαχρονικές κοινωνικές παθογένειες, όπως η βία κατά των γυναικών και η φτώχεια, μέσα από τη διαδρομή της κεντρικής ηρωίδας.

Η σκηνική απόδοση προσεγγίζει τη μορφή του λαϊκού δρώμενου, συνδέοντας το λογοτεχνικό κείμενο με στοιχεία του αρχαίου δράματος και της χριστιανικής πίστης.

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Η Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, τη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, για τον οποίο κάποτε ομολόγησε: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο».

Η Φραγκογιαννού της, μια Μήδεια της διπλανής πόρτας, βαδίζει ξανά προς την κάθαρση, αποδεικνύοντας πως το αληθινό θέατρο, όπως και το μυστήριο της ζωής, «λύει, δεν λύεται».

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Η παράσταση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, είχε χαρακτηριστεί φαινόμενο, γνωρίζοντας εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς, σε Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια περιοδεία της και αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο που το κλασικό Παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο.

Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σήμερα το 2026. Κοινωνική πίεση, ασφυξία, βία κατά των γυναικών, ενοχή, φτώχεια ψυχής, θρησκευτική σκιά, επαρχιακός πνιγμός, όλα αυτά έχουν επιστρέψει με άλλες μορφές.

Σε θεατρική διασκευή-σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, η παράσταση, που ανεβαίνει συνοδεία ζωντανής μουσικής, θα κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο «Έργον».

photo by (C) Karol Jarek

Σημείωμα σκηνοθέτη

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι η κορυφαία προσωπικότητα της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το έργο του “Η Φόνισσα “ θεωρείται η κορύφωση της συγγραφικής του δημιουργίας. Έργο λογοτεχνικό, με μικτή γλώσσα, σπειροειδή κίνηση και θυμική συμπεριφορά, “Η Φόνισσα” οργανώθηκε σε κείμενο θεατρικό, με στόχο όχι την παράσταση με κλασικούς όρους, αλλά το λαϊκό δρώμενο (τελετουργία, μύηση, μαζική λατρεία) για να καταδυθεί με διαύγεια στο ήθος του κεντρικού προσώπου, στην Φραγκογιαννού.

Αυτό σημαίνει ότι η παράσταση προτείνοντας την εμπειρία του λαϊκού δρώμενου, το συνδέει άμεσα με το αρχαίο δράμα. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι η μυθολογική καταγωγή της “Φόνισσας”, συγχρωτίζεται με την χριστιανική πίστη του δημιουργού της. Απελευθερώνονται έτσι στοιχεία εκρηκτικά του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, εύκολα ανιχνεύσιμα στις καθημερινές και στις λατρευτικές εκδηλώσεις του λαού μας.

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Ας θεωρηθεί λοιπόν η παράσταση μια ελεγεία που οργανώνεται σκηνικά με τον τρόπο τραγωδίας. Μια τραγωδία απλών ανθρώπων που επειδή είναι τόσο μικροί και ασήμαντοι και μόνον Έλληνες, ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο μεγάλοι και παγκόσμιοι.

Συντελεστές

Θεατρική διασκευή- Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

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Μουσική σύνθεση-διδασκαλία: Τάκης Φαραζής

Σκηνικά: Έρση Δρίνη

Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης

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Σχεδιασμός φωτισμού: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Γραφίστας: Ιωάννης Τσίγγας

Διεύθυνση παραγωγής: Φαίη Σούκου

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Βοηθός σκηνοθέτης: Στέλλα Παπακωνσταντίνου

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Διανομή

Στο ρόλο της Φόνισσας η Λυδία Κονιόρδου

Ερμηνεύουν: Ανδριανή Τουντοπούλου, Μίνα Λουίζου, Αμαλία Τσεκούρα, Φανή Λύκου

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Μουσικός Α’- ψάλτης: Xρήστος Σύγγελος και Σίμος Παπασπύρου

Μουσικός Β’: Φάνης Μανούσης και Γιώργος Τούμπλαρης

Στο ρόλο του αφηγητή ο Σωτήρης Χατζάκης

Info

Διάρκεια παράστασης

90 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη:19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30

Σάββατο: 21:15, Κυριακή: 17:00

Τιμές εισιτηρίων:

Από 18€

Aγορά εισιτηρίων:

– online: https://www.ticketservices.gr/event/theatro–ergon–i–fonissa/?lang=el

– τηλεφωνικά: 2107234567

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

– Ταμείο του θεάτρου ΕΡΓΟΝ, Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας, Αθήνα.

(το ταμείο θα λειτουργεί από τις 20 Σεπτεμβρίου 2026)