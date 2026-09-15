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Οι εκδηλώσεις εγκαινιάζουν τη σειρά «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες» για την περίοδο 2026-2027, η οποία συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και το Μέγαρο Μουσικής.

Ο Ίαν ΜακΓιούαν θα συζητήσει για το βιβλίο του «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε» στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Τζούλιαν Μπαρνς θα παρουσιάσει τις «Αναχωρήσεις» στις 15 Οκτωβρίου.

Τις συζητήσεις με τους δύο δημιουργούς θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ηλίας Μαγκλίνης στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, με τη διανομή των δελτίων εισόδου να ξεκινά μία εβδομάδα πριν από κάθε προγραμματισμένη συζήτηση.

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Δύο από τους σημαντικότερους Βρετανούς λογοτέχνες, ο Ίαν ΜακΓιούαν και ο Τζούλιαν Μπαρνς έρχονται στην Αθήνα για να συναντήσουν το κοινό και να συζητήσουν με αφορμή τα πρόσφατα έργα τους «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε» (What We Can Know, εκδόσεις Πατάκη, 2026) του Ίαν ΜακΓιούαν και «Αναχωρήσεις» (Departures, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2026) του Τζούλιαν Μπαρνς, που κυκλοφόρησαν φέτος στα ελληνικά σε μετάφραση Κατερίνας Σχινά.

Οι δύο συγγραφείς ανοίγουν τις εκδηλώσεις της σειράς «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες» για την περίοδο 2026-2027, την οποία συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

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Ιan MacEwan «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε»

Ο Ίαν ΜακΓιούαν (γενν. 1948) γράφει μυθιστορήματα που έχουν γίνει διεθνή best seller και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Έξι φορές υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο Booker, το οποίο και έλαβε το 1998 για το έργο του Άμστερνταμ. Πολυβραβευμένος στη χώρα του και διεθνώς, ανακηρύχθηκε το 2008 Βρετανός Συγγραφέας της Χρονιάς. Πολλά μυθιστορήματά του έχουν γίνει κινηματογραφικά έργα, μεταξύ των οποίων η Εξιλέωση, που κέρδισε το BAFTA Καλύτερης Ταινίας και τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας. Το 2023, έλαβε το βρετανικό παράσημο Companion of Honour.

Το πλέον πρόσφατο μυθιστόρημά του, Τι μπορούμε να γνωρίζουμε (μετ. Κατερίνα Σχινά, εκδόσεις Πατάκη, 2026) αφορά «την αναζήτηση, την εκδίκηση, τη φήμη, έναν έρωτα, την ψυχική ασθένεια, την αγάπη για τη φύση και την ποίηση, και το χάρισμά μας να επιβιώνουμε. Συνιστά μια απόπειρα να αφήσω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον να συνομιλήσουν μεταξύ τους, ξεπερνώντας το εμπόδιο του χρόνου», όπως αναφέρει ο συγγραφέας.

Julian Barnes «Αναχωρήσεις»

Στη δεύτερη φετινή εκδήλωση της σειράς φιλοξενείται ο Τζούλιαν Μπαρνς (γενν. 1946), από τους πιο γνωστούς και πολυμεταφρασμένους Βρετανούς λογοτέχνες, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος και κυρίως μυθιστοριογράφος. Έχει βραβευτεί με το Booker για το έργο του Ένα κάποιο τέλος (2011), ενώ υπήρξε 3 φορές υποψήφιος για το ίδιο βραβείο με τα μυθιστορήματα Ο παπαγάλος του Φλωμπέρ (1984), England, England (1998) και Άρθουρ & Τζορτζ (2005). Άλλα γνωστά έργα του: Η ιστορία του κόσμου σε 10 1/2 κεφάλαια, Ελίζαμπεθ Φιντς, Ο αχός της εποχής, Άνδρας με κόκκινο μανδύα, Η μοναδική ιστορία.

Στην Αθήνα παρουσιάζει το τελευταίο του βιβλίο, Αναχωρήσεις (μετ. Κατερίνα Σχινά, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2026), έναν χαμηλότονο στοχασμό πάνω στον ανθρώπινο βίο που ορίζουν οι επιλογές μας, στον τρόπο που ανακαλούμε το παρελθόν και στεκόμαστε απέναντι στο μέλλον, και στο πώς αποχαιρετάμε τη ζωή.

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Οι συγγραφείς θα συνομιλήσουν με τον Ηλία Μαγκλίνη, δημοσιογράφο και συγγραφέα.

Η σειρά «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες» συνεχίζει να δίνει τον λόγο σε ανθρώπους της λογοτεχνίας, της επιστήμης και της τέχνης, με στόχο την ανάδειξη της πρωτοτυπίας, της αυθεντικότητας, της αφήγησης, της έρευνας, της τέχνης της συζήτησης και της προφορικότητας.

Info

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Ιan McEwan, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 19:00

Julian Barnes, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 19:00

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Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Με ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Είσοδος ελεύθερη

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Κατ’ άτομο έως δύο δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων αρχίζει μία εβδομάδα πριν από την εκδήλωση.

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Πληροφορίες/δελτία εισόδου: https://www.megaron.gr/